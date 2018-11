Točki v Zaporožju bi bili še posebej sladki

Položaj v skupini zelo zapleten

23. november 2018 ob 09:24

Celje - MMC RTV SLO

Pred rokometaši Celja PL je eden izmed ključnih dvobojev za napredovanje v izločilne boje v Ligi prvakov. Nasprotnik v nedeljo bo ukrajinski prvak Zaporožje, ki za Celjani zaostaja le za točko.

Položaj v skupini B je zelo zapleten. Nantes ima na tretjem mestu sedem točk, zadnji Zagreb pa pet, enako jih ima tudi Zaporožje, vmes pa so Flensburg, Skjern in Celje s po šestimi.

Zaporožje je po porazu v Celju najprej doma remiziralo z Nantesom, nato pa to ekipo prepričljivo ugnalo v gosteh. V ekipo se je prej od pričakovanj vrnil tudi Pawel Paczkowski, ki je že igral v Franciji in bo proti Celju poleg Aidenasa Malasinskasa in Barisa Puhovskega gotovo eno glavnih orožij.

Celjani so se z Ukrajinci pomerili v sezoni 2013/14, ko so slavili na obeh tekmah. Še tretjič jim je uspelo v šestem krogu tekmovanja letos, zdaj pa bodo poskusili še četrtič, s čimer bi si priigrali pomembno prednost pred dvema konkurentoma (Zaporožje, Zagreb), pred katerima bi imeli tudi boljši medsebojni izkupiček.

"Pričakujemo zelo zahtevno tekmo, a verjamem, da se nam mora tudi v gosteh slej kot prej odpreti, ta tekma pa je idealna priložnost za to. Na tekmi z Dobovo smo preizkusili nekatere zamisli, kljub temu pa jih bomo poskusili presenetiti s kakšno novostjo. Njihova najboljša igralca sta Puhovski in Malasinskas, ki dobro sodelujeta tudi s krožnim igralcem, vrnil se je Pazckowski in tu pretijo glavne nevarnosti. To smo videli že na tekmi v Celju in na praktično vsaki tekmi, ki jo odigrajo," je dejal trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Zelo podoben pogled ima tudi Draško Nenadić, eden izmed najizkušenejših igralcev v dresu Celja Pivovarne Laško: "V nedeljo nas vsekakor pričakuje težak in močan nasprotnik. Doma so še posebej nevarni, imajo odlično ekipo, ki je z zmago v Nantesu pokazala, česa je sposobna. Seveda nam ta rezultat ni šel na roko, a je na drugi strani pokazal, da v tej skupini razen izjem ni favoritov. Je tudi zadostno opozorilo za nas, da po tako veliki zmagi proti Zagrebu ne bi preveč poleteli."

LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 9. krog



Nedelja ob 17.00:

MOTOR ZAPOROŽJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO



Sobota:

PICK SZEGED - PARIS SG



Nedelja:

SKJERN - FLENSBURG



ZAGREB - NANTES



Vrstni red: PSG 16, Pick Szeged 13, Nantes 7, Flensburg, Skjern in Celje po 6, Motor Zaporožje in Zagreb 5.

R. K.