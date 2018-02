Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Celjani so v razprodanem Zlatorogu morali priznati premoč zvezdniški ekipi PSG-ja. Foto: www.alesfevzer.com V dvorani Zlatorog se je zbralo 5.800 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com Borut Mačkovšek je prikazal eno najboljših predstav, dosegel je sedem golov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani želijo presenetiti zvezdniški PSG Dodaj v

V razprodanem Zlatorogu Celjani nemočni proti zvezdniškemu PSG-ju

Borut Mačkovšek dosegel sedem golov

11. februar 2018 ob 16:48,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 20:54

Celje - MMC RTV SLO, STA

Več kot 5.000-glava množica je v dvorani Zlatorog upala na presenečenje, a Celje Pivovarna Laško je bilo nemočno proti zvezdniški ekipi PSG-ja (26:31).

Francozi, kjer igrajo rokometni zvezdniki, kot so Nikola in Luka Karabatić, Daniel Narcisse, Luc Abalo, Uwe Gensheimer, Sander Sagosen ter drugi, so se utrdili na prvem mestu skupine B, Celjani pa z osmim porazom v Ligi prvakov ostajajo na samem repu.

Po današnjem porazu slovenski prvaki zaostajajo že tri točke za šestouvrščenim beloruskim Meškovom iz Bresta, tako da so se tri tekme pred koncem skupinskega dela še bolj oddaljili od preboja v osmino finala.

PSG je že v prvem polčasu vodil za sedem golov, v drugem polčasu pa so se približali na le dva gola zaostanka, a preobrat jim vseeno ni uspel. Francozi so vnovčili svoje izkušnje in znanje, zmago so dosegli brez težav.

V celjski vrsti je blestel Borut Mačkovšek, dosegel je sedem golov. Toliko jih je dosegel tudi PSG-jev Uwe Gensheimer.

PSG takoj na vso moč

Prvi polčas je pripadel gostom, ki so hitro povedli z 2:6. Prednost so ves čas ohranjali in jo celo višali, največ so vodili za sedem golov (9:16). V zadnjih petih minutah tega dela igre pa so Celjani zaigrali agresivneje v obrambi, stekel je tudi napad, z delnim izidom 4:1 so znižali zaostanek (13:17).

Po nizu obramb na obeh straneh so gol po dobrih treh minutah prvi dosegli Celjani. Mačkovšek je žogo poslal med nogama gostujočega vratarja, to je bil njegov šesti gol na tekmi (14:17). Nato so zapravili nekaj priložnosti, da se približajo na dva gola zaostanka, francoska ekipa, ki jo vodi Zvonimir Serdarušić, je to znala izkoristiti, v 40. minuti je ušla na pet golov (15:20).

Celjani bližje niso mogli

Celjani se niso predali, z bojevito igro in tremi zaporednimi goli so prišli na dva gola zaostanka (18:20). Zlatorog je bil na nogah in v pričakovanju novega podviga domačih rokometašev, a tega ni bilo. Močni Francozi so z delnim izidom 6:2 spet povedli za šest golov (20:26). Celjani so razpolovili zaostanek (23:26), a bližje niso mogli. Na koncu se je izkazal biser celjske ekipe Domen Makuc, ki je najprej zabil za 24:27, lepo pa je podal tudi Igorju Aniću in Maticu Suholežniku za dva nova celjska gola (26:30).

Težek razpored za Celjane

Varovanci Branka Tamšeta bodo v prihodnjem krogu gostovali pri poljski ekipi Vive Kielce, kjer igrajo Slovenci Uroš Zorman, Blaž Janc in Dean Bombač. Tekma bo v soboto, 17. februarja. 24. februarja bo Celje gostilo danski Aalborg, na koncu 3. marca pa bo še gostovalo pri madžarskem Veszpremu, kjer igrajo trije otroci celjskega kluba - Dragan Gajić, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč.

LIGA PRVAKOV

11. krog

SKUPINA B

CELJE PL - PSG

26:31 (13:17)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 2, Jurečič, Malus 1, Suholežnik 1, Marguč 2, Grošelj, Slišković, Kodrin 5, Makuc 2, Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 7, Mlakar 1, Bečiri 4.

PSG: Corrales, Omeyer, Gensheimer 7, Mollgaard, Stepančić 3, Keita, Sagosen 1, Kounkoud 1, Damjanović, Remili 1, Abalo 3, L. Karabatić 4, Narcisse 4, Nielsen 2, N. Karabatić 5.

Sedemmetrovke: 3/2; -.

Izključitve: 8 min; 12 min.

5.800 gledalcev.



FLENSBURG - KIELCE 32:32 (17:21)



KIEL - VESZPREM 22:20 (10:12)

Zarabec 4; Marguč 4.



MEŠKOV BREST - AALBORG 23:23 (14:9)

Vrstni red: PSG 20, Flensburg 15, Veszprem in Kiel po 13, Kielce 9, Meškov 8, Celje PL in Aalborg po 5.

SKUPINA A



BARCELONA - VARDAR 29:28 (15:14)



WISLA PLOCK - ZAGREB 27:24 (13:10)



KRISTIANSTAD - NANTES 26:31 (12:13)

RHEIN NECKAR - PICK SZEGED 35:37 (17:15)

Vrstni red: Vardar 18, Nantes 17, Barcelona 14, RNL 12, Szeged 11, Wisla in Kristianstad 6, Zagreb 4.

D. S.