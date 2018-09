Velenjčani preskočili prvo evropsko oviro

V nedeljo Koper gostuje pri Kadettnu

8. september 2018 ob 23:20

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši velenjskega Gorenja so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij Pokala EHF, potem ko so na povratni tekmi premagali švedski Alingsas z 28:22 in tako nadomestili tri gole zaostanka s prve tekme.

Izbranci novega trenerja velenjske zasedbe Zorana Jovičića so začeli odločno in že v 11. minuti nevtralizirali zaostanek s prve tekme (5:2). V svojih vrstah so imeli izjemno razpoloženega slovenskega krilnega reprezentanta Matica Verdinka, ki je bil v prvem polčasu naravnost briljanten, saj je v uvodnih 24 minutah dosegel kar sedem golov, skupaj s svojimi soigralci pa si je priigral pet golov prednosti (11:6).

Ob polčasu 13:10

A trdoživi Švedi se niso predali, v 26. minuti so se približali na tri gole zaostanka (11:8), Jovičić pa je z minuto odmora prekinil zadrego svojih varovancev, ki so na odmor odšli s tremi goli prednosti (13:10).

Na začetku drugega polčasa so zaigrali zelo učinkovito in si v 36. minuti priigrali šest golov prednosti (16:10), a gosti kljub visokemu zaostanku niso popustili, počasi so manjšali primanjkljaj za gostitelji in se jim v 52. minuti znova približali na -3 (22:19).

Končnica tekme je bila izjemno razburljiva, Velenjčani pa so v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle ohranili mirno kri in po golih Verdinka in Davida Miklavčiča v 58. minuti povedli za pet golov (26:21) ter razrešili vse dvome o napredovanju. V domači ekipi je bil najučinkovitejši Verdinek z desetimi goli, šest jih je dosegel Nikola Špelić, pet pa Aleks Kavčič.

Koper gostuje v Schaffhausnu

V nedeljo bodo na veliko sceno stopili še rokometaši Kopra 2013. Na prvi domači tekmi so se s tekmeci iz švicarskega Schaffhausna razšli z neodločenim izidom 25:25, nedeljska povratna tekma v deželi sira in čokolade pa se bo začela ob 17. uri.

ROKOMET (M)



KVALIFIKACIJE ZA POKAL EHF



1. KROG, povratni tekmi



GORENJE VELENJE - Alingsas 23:26

28:22 (13:10)

Verdinek 10, Špelić 6, A Kavčič 5, Haseljić, M. Kavčič, in Miklavčič 2, Stojnić 1; Berg 6, Lang 4.

Sedemmetrovke: 3/3; 2/3

Izključitve: 2 min; 2 min



Nedelja ob 17.00:

KADETTEN SCHAFFHAUSEN - KOPER 2013 25:25

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

SUPERPOKAL SLOVENIJE

KRIM MERCATOR - Zagorje

51:11 (21:4)

Mavsar 9, Barič, Beganović in Tsakalou 6; I. Perić 4, Borišek 3.

A. V.