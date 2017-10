Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Velenjski rokometaši letos navdušujejo v Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Kadetten Schaffhausen je dobra ekipa, ki premore izkušene igralce in izvrstnega vratarja. Glavni prednosti švicarske ekipe sta hitra tranzicijska igra preko krilnih igralcev in srednja zunanja rokometaša, ki razigravata ekipo in ustvarjata prednost. Željko Babić, trener Gorenja Željko Babić je prepričan, da bo tekma v Švici zelo zahtevna. Foto: EPA Dodaj v

Velenjčani v Schaffhausen po četrto zmago

Liniger najboljši strelec Schaffhausna

4. oktober 2017 ob 15:10

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja iz Velenja so na uvodnih treh tekmah skupinskega dela Lige prvakov dosegli tri zmage. Zdaj želijo v Schaffhausnu slaviti še četrtič.

Po uvodnih zmagoslavjih nad španskim Leonom, romunskim Dinamom iz Bukarešte in danskim Skjernom jih v četrtek ob 20.15 čaka tekma v Schaffhausnu v Švici.

Velenjčani so se na drugo gostovanje podali kot vodilna ekipa v skupini C, medtem ko je Kadetten po uvodni prepričljivi zmagi nad norveškim Elverumom nanizal dva tesna poraza proti Ademarju in Dinamu iz Bukarešte.

Tekma bo zagotovo zahtevna

"Kadetten Schaffhausen je dobra ekipa, ki premore izkušene igralce in izvrstnega vratarja. Glavni prednosti švicarske ekipe sta hitra tranzicijska igra preko krilnih igralcev in srednja zunanja rokometaša, ki razigravata ekipo in ustvarjata prednost. Tekma bo zagotovo zahtevna. Morali bomo biti zelo borbeni, osredotočeni in motivirani, če želimo iztržiti ugoden izid. Potrebno se bo hitro vračati v obrambo, ob tem pa kar se da dobro zaustaviti omenjena organizatorja igre," je pred četrtkovo tekmo dejal trener Željko Babić, medtem ko je desni zunanji Robert Markotić dodal: "Tako kot na vsaki tekmi bomo tudi tokrat iskali pot do zmage. Že dosedanje tri zmage v ligi prvakov so za naš klub in mesto Velenje lep uspeh, a pri tem se ne mislimo zaustaviti. Želimo si nadaljevati niz zmag."

Liniger najboljši strelec Schaffhausna

Najboljši strelec zasedbe iz Schaffhausna na dosedanjih treh tekmah je bil 36-letni levokrilni rokometaš Manuel Liniger, ki je mrežo tekmecev zatresel 18-krat. Švicarska ekipa ima tudi slovenski pridih, njene barve na desnem krilu brani Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Tominca.

Liga prvakov, skupina C, 4. krog

Četrtek ob 20.15:

KADETTEN - GORENJE VELENJE

Nedelja:

SKJERN - ADEMAR LEON

ELVERUM - DINAMO BUKAREŠTA

Vrstni red: Gorenje 6, Skjern 4, Kadetten, Ademar, Dinamo in Elverum po 2.

M. L.