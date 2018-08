Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjski rokometaši so superpokal osvojili že šestkrat. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Za superpokalno lovoriko v Novem mestu Krka in Celje, v Velenju Krim in Zagorje

Na tekmah znani najboljši igralci in igralke lanske sezone

29. avgust 2018 ob 18:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometna sezona se bo tradicionalno začela s superpokaloma. V sredo se bosta v Novem mestu pomerila Celje PL in Krka, tri dni pozneje pa v Velenju Krim Mercator in Zagorje.

Moška tekma v Novem mestu bo na sporedu ob 20.00, ko se bosta pomerila državni prvak Celje Pivovarna Laško in pokalni finalist Krka. Celjani bodo tako lovili že sedmo superpokalno lovoriko, ki so jo pred tem osvojili v letih 2007, 2010, 2014, 2015, 2016 in lani. Nasproti jim bodo stali rokometaši novomeške Krke, ki so se v prejšnji sezoni razveselili drugega mesta v pokalnem tekmovanju in tako poskrbeli za najbolj odmeven dosežek kluba doslej.

Tri dni pozneje, v soboto, 8. septembra, bodo v novo sezono vstopila dekleta, ko bo ob 16.00 v Velenju potekal še ženski superpokal, v katerem se bodo za naslov borile rokometašice Krima Mercatorja in Zagorja. Krimovke so se v lanski sezoni, ki so jo začele prav z osvojenim superpokalom, razveselile dvojne krone, saj so postale tako državne prvakinje kot tudi pokalne zmagovalke. Rokometašice Zagorja sezono začenjajo z novim trenerjem, Alešem Filipčičem, in bodo skušale nadaljevati odlične predstave iz prejšnje, ko so osvojile drugo mesto v 1. A DRL. Praznik rokometa v Velenju se bo po ženskem superpokalnem obračunu nadaljeval s tekmo prvega kroga kvalifikacij za pokal EHF, v katerem se bosta pomerila Gorenje in švedski Alingsas.

Na obeh superpokalih bodo razglasili najboljša igralca in igralko ter vratarja in vratarko prejšnje sezone in podelili priznanja za najboljše ekipe v pokalu mladih.

T. J.