Za uresničitev cilja odločilen obračun z Angolo

Prva tekma v soboto proti Franciji

30. november 2017 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske rokometašice bodo na svetovnem prvenstvu v Nemčiji v spremenjeni in okrnjeni zasedbi, kljub temu pa je njihov cilj uvrstitev v osmino finala. Prenosi bodo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Vratarka Sergeja Stefanišin, srednja zunanja Nina Jeriček in leva zunanja Maja Užmah so se po uspešnih kvalifikacijskih tekmah poslovile od reprezentance, selektor Uroš Bregar pa je pred začetkom svetovnega prvenstva ostal še brez nekaterih nosilk svoje ekipe.

Vratarka Miša Marinček se je odločila, da bo svoje mesto prepustila mlajšim igralkam, medtem ko je desna zunanja igralka Barbara Lazović iz družinskih razlogov odpovedala nastop v Nemčiji. Bregar na svetovnem prvenstvu ne more računati niti na krilno igralko Tamaro Mavsar, ki je še vedno v obdobju rehabilitacije po operaciji križnih vezi, na nedavni pripravljalni tekmi proti Franciji v Parizu pa je ostal še brez ene krilne igralke Polone Barič, ki si je prav tako strgala kolenske vezi.

"Odsotnost vseh teh igralk se bo gotovo poznala, predvsem v naši igri v obrambi. V Nemčijo potujemo z mlajšo in manj izkušeno zasedbo, a prepričan sem, da je to še vedno ekipa, ki premore veliko energije in željo po dokazovanju. Nastalo vrzel bomo skušali zapolniti z obstoječim igralskim kadrom," je dejal Bregar.

Francija, Španija in Romunija korak pred Slovenkami

Slovenke že v skupinskem delu čakajo izjemno močne tekmice. Francoske, romunske in španske rokometašice so po kakovosti pred njimi, odločilna tekma jih čaka na obračunu tretjega kroga z Angolkami.

"Francija, Romunija in Španija so korak pred Slovenijo. Bolj ali manj je jasno, da se bomo za četrto mesto borili z Angolo. Na nedavnem turnirju v francoski prestolnici smo jo premagali, a temu medsebojnemu dvoboju ne bi namenjal preveč pozornosti. Oboji smo na tej tekmi marsikatero zadevo tudi zakrili, a dejstvo je, da je Angola zelo sposobna reprezentanca, ki je višja in hitrejša od naše izbrane vrste. Verjamem, da jo bomo z ustrezno taktiko in evropskim slogom igre tudi premagali," je še dodal Bregar.

Prvi nastop na SP-ju po 12 letih

Slovenke so do zdaj štirikrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Največji pečat so pustile na sklepnem turnirju na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

SKUPINA A, Trier

1. krog, sobota ob 18.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Ob 14.00:

ROMUNIJA - PARAGVAJ

Ob 20.30:

ŠPANIJA - ANGOLA



2. krog, nedelja ob 14.00:

SLOVENIJA - ROMUNIJA

Ob 18.00:

ANGOLA - FRANCIJA

Ob 20.30:

PARAGVAJ - ŠPANIJA

3. krog, torek ob 14.00:

SLOVENIJA - ANGOLA

Ob 18.00:

FRANCIJA - PARAGVAJ

Ob 20.30:

ROMUNIJA - ŠPANIJA

4. krog, četrtek ob 14.00:

PARAGVAJ - SLOVENIJA

Ob 18.00:

ROMUNIJA - ANGOLA

Ob 20.30:

ŠPANIJA - FRANCIJA

5. krog, petek ob 14.00:

ANGOLA - PARAGVAJ

Ob 18.00:

FRANCIJA - ROMUNIJA

Ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

Igralke: klub višina - vratarki: Maja Vojnović Krka 184 cm Amra Pandžič Krim Mercator 178 cm - krilne igralke: Ines Amon Krim Mercator 169 cm Alja Koren Krim Mercator 185 cm Neli Irman Spono Eagles 172 cm - zunanje igralke: Ana Abina Krim Mercator 175 cm Tjaša Stanko Krim Mercator 172 cm Nina Zulić Krim Mercator 170 cm Nina Žabjek Krim Mercator 178 cm Teja Ferfolja Roman 182 cm Ana Gros Metz 186 cm Tjaša Rudman Mlinotest 167 cm Hana Vučko Krim Mercator 175 cm - krožne napadalke: Aneja Beganovič Krim Mercator 172 cm Lina Krhlikar Göppingen 184 cm Alja Vrček Krka 168 cm

