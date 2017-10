Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Wilt Chamberlain je bil zelo pozoren na statistiko, znano je, da je pogosto prav lovil rekordne dosežke. Foto: AP Serena in Venus Williams že dolgo zaznamujeta ženski tenis. Foto: Reuters John Isner in Nicolas Mahut sta leta 2010 pisala zgodovino. Foto: EPA Wayne Gretzky je nesporna hokejska legenda. Foto: Reuters Igralci Georgie Tech so dosegli kar 32 zadetkov, njihov strelec je bil od 32 poskusov za dodatno točko natančen 30-krat. Foto: Wikipedia Steph Curry je znan kot gospod Trojka. Foto: EPA Dodaj v

Od 100 Wiltovih točk do trojčka Katarine Srebotnik

15 naključnih statističnih podatkov ob prazniku

20. oktober 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Združeni narodi so 20. 10. 2010 prvič razglasili za svetovni dan statistike. Praznik se je ponovil še pet let pozneje.

Zadnja leta se 20. oktober praznuje kot evropski dan statistike. Na portalu Športni SOS smo ob tem prazniku pripravili 15 naključnih športnih statistik. Na tem portalu že pet let odgovarjamo na vaša vprašanja o športni statistiki (odgovorili smo jih že na več kot tisoč), še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

1. Wilt Chamberlain ni bil MVP

Sezona 1961/1962 je bila v Ligi NBA popolnoma v znamenju Wilta Chamberlaina, ki je na eni tekmi dosegel 100 točk. V povprečju je dosegel kar po 50,4 točke in 25,7 skoka na tekmo. A nagrado MVP je prejel Bill Russell (18,9 točke in 23,6 skoka na tekmo).

2. Če bi bil Michael Phelps država

Ameriški plavalec Michael Phelps je na olimpijskih igrah dobil kar 23 zlatih medalj. Če bi bil svoja država, bi na večni lestvici osvojil 39. mesto! Na vrhu je njegova država s 1.022 zlatimi medaljami.

3. Vrh lestvice WTA

Venus Williams je v karieri dobila sedem turnirjev za grand slam, na vrhu lestvice WTA pa je bila le 11 tednov. Na drugi strani skrajnosti je Caroline Wozniacki, ki (še) ni dobila grand slama, na vrhu lestvice pa je prebila 67 tednov.

4. Največ naslovov svetovnega prvaka

Konrad Stäheli je športnik z največ naslovi svetovnega prvaka (v olimpijskih športih). Švicar je zbral kar 41 naslovov svetovnega prvaka. Medalje je osvajal med letoma 1898 in 1914.

5. Teniški dvoboj je trajal 11 ur

Najdaljši teniški obračun je trajal 11 ur in pet minut. John Isner je v prvem krogu Wimbledona po treh dneh premagal Nicolasa Mahuta s 6:4, 3:6, 6:7, 7:6 in 70:68. Zmagovalec je serviral 113 asov, poraženec pa 103. Naslednji na lestvici po številu asov na eni tekmi je Ivo Karlović (78).

6. Zvestoba najboljših

Kar 46 odstotkov igralcev ameriškega nogometa, ki so v hiši slavnih, je v Ligi NFL igralo samo za eno ekipo.

7. Kitajska hitro o 0 do 100

Helsinki so leta 1952 prvič na olimpijskih igrah gostili kitajske športnike, ki pa potem do leta 1980 niso več nastopili na največjem tekmovanju na svetu. Leta 1984 so osvojili prvo medaljo, število medalj na posameznih igrah se je nato vzpenjalo, leta 2008 so samo na domačih igrah v Pekingu osvojili 100 medalj.

8. Wayne Gretzky

Lista rekordov Wayna Gretzkega je izjemno dolga. Je edini hokejist, ki je v eni sezoni Lige NHL prebil mejo 200 točk. In to kar štirikrat. Rekordna bera 215 točk sega v sezono 1985/1986. V tem stoletju je najvišji zbir točk 125, kolikor jih je v sezoni 2005/2006 dosegel Joe Thornton.

9. Maščevanje 222:0

Najbolj enostranska tekma v zgodovini ameriškega nogometa se je zgodila leta 1916, ko se je univerza Georgia Tech znesla nad Cumberlandom z 222:0. Predzgodba se je začela nekaj tednov prej, ko sta univerzi odigrali tekmo v bejzbolu, kjer pa se je Cumberland znesel nad Georgio Tech (22:0). To je bil razlog, da Georgia Tech "povratno" tekmo vzela tako resno.



10. Dve tekmi v enem dnevu

Deion Sanders je eden redkih športnikov, ki se je uspešno preizkusil v več športih. Pred 25 leti (bilo je 11. oktobra 1992) je z Atlanto najprej odigral tekmo Lige NFL (poraz pri Miamiju z 21:17), nato je z letalom odpotoval v Pittsburgh, kjer je z Atlanto gostoval pri Pittsburghu.

11. Federer 23-krat zapored v polfinalu

Najuspešnejši teniški igralec Roger Federer se je kar 23-krat zapored uvrstil v polfinale turnirjev za grand slam. Serija se je začela v Wimbledonu 2004, končala pa šest let kasneje v Parizu.

12. Curryjeve trojke

Steph Curry ima tri najbolj produktivne sezone v Ligi NBA po številu trojk. V sezoni 2015/2016 jih je zadel 402, lani 324, v sezoni 2014/2015 pa 286. V zadnjih štirih sezonah je skupaj zadel kar 1273 trojk, kar je več, kot so jih v celotni karieri zadeli Derek Fisher (1248), Gary Payton (1132) in Allen Iverson (1059).

13. Leicester

Eden najbolj presenetljivih državnih prvakov je Leicester, ki je predlani osvojil naslov angleškega prvaka. Leto pred naslovom je bil 14., leto pozneje pa 12.

14. Liverpool v Ligi prvakov

Nogometaši Liverpoola so se na začetku tedna znesli nad Mariborom in izenačili najvišjo gostujočo zmago v Ligi prvakov (7:0). Liverpool je hkrati tudi ekipa, ki se ponaša z najvišjo domačo zmago v Ligi prvakov, 6. novembra 2007 so z 8:0 premagali Bešiktaš.

15. Neponovljivi hat-trick Katarine Srebotnik

Katarina Srebotnik je edina teniška igralka, ki je slavila na svojem prvem WTA-turnirju, na katerem je igrala (Estoril 1999). Slavila je tudi na prvem turnirju dvojic (leta 1998 s Tino Križan v Makarski). Za piko na i je slavila tudi na prvem turnirju v mešanih dvojicah (Roland Garros 1999).

Slavko Jerič