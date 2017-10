Slovenija na EuroBasket odšla z zanesljivo zmago

13. oktober 2017 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je pred odhodom na evropsko prvenstvo v Stožicah suvereno premagala Hrvaško z 88:72.

Tekma je bila odigrana za zaprtimi vrati, šele po koncu prvenstva pa so na Košarkarski zvezi Slovenije sporočili podrobnosti tekme. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.047. Bil sem na prijateljski tekmi s Hrvaško v Stožicah, spremljal sem tudi prijateljsko tekmo na njihovih tleh. Kolikor vem, sta reprezentanci odigrali še tretji dvoboj za zaprtimi vrati rekoč, da bodo izid tekme razkrili po prvenstvu. Kakšen je bil izid te tekme?

Primož Jurjavčič

Reprezentanci sta se med seboj pomerili tik pred začetkom EuroBasketa, tekma je bila odigrana 25. avgusta v Stožicah, kjer je bila Slovenija boljša z 88:72. Podrobnosti so v spodnji statistiki. Ta kaže, da selektor Igor Kokoškov na parket sploh ni poslal Luke Dončića, kapetan Goran Dragić pa je igral vsega osem minut.

Slovenija je ob polčasu vodila s šestimi točkami prednosti (43:37), v drugem polčasu pa je popolnoma kontrolirala potek tekme. Njena najvišja prednost je znašala 23 točk, v 35. minuti je bilo tako 84:61. Začetna peterka Dragić, Prepelič, Murić, Vidmar, Čančar je dosegla 27 točk, rezervisti s klopi pa so jih prispevali kar 61.

Razplet na prvenstvu je dobro znan, Slovenija je dobila vseh devet tekem in prvič postala evropski prvak.

Stožice:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

88:72 (22:21, 21:16, 25:17, 20:18)

Slovenija: Zagorac 13, Randolph in Prepelič po 12, Nikolić in Murić po 10, Dimec 8, Blažič 7, Lapornik 6, Rebec in Vidmar po 5, Dragić in Čančar brez točke.

Hrvaška: Planinić 14, Krušlin in Žorić po 10, Buva 9, Bender in Ukić po 7, Ramljak 6, Popović 4, Simon 3, Mavra 2, Tomas ni igral.

Prosti met: 14/20; 13/18

Met za 2 točki: 16/29; 19/42

Met ta 3 točke: 14/30; 7; 20

Skoki: 30; 40

Podaje: 25; 21

Slavko Jerič