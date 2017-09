Neporaženost Olimpije in Maribora spominja na jesen 1993

472. del rubrike Športni SOS

27. september 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije in Maribora so odlično krenili v letošnje državno prvenstvo, saj so po desetih krogih oboji še vedno neporaženi.

Vijoličasti bodo v soboto gostili Triglav, zmaji pa dan pozneje Gorico. V primeru neporaženosti se bo ponovil scenarij iz sezone 1993/1994. Več v tokratnem Športnem SOS-u, ki pozornost obrača v domače nogometno prvenstvo. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.035. Nogometaši Olimpije in Maribora so v domačem prvenstvu še vedno neporaženi. Koliko časa je do zdaj najdlje trajala neporaženost prvih dveh ekip?

Borovnica Janez

Nogometaši Olimpije in Maribora so neporaženi na prvih desetih tekmah tega prvenstva. Le enkrat se je zgodilo, da sta bili dve ekipi v isti sezoni neporaženi, bilo je v sezoni 1993/1994, ko Koper in Olimpija nista izgubila na prvih 11 tekmah.

Krog Koper Olimpija 1. Olimpija 0:0 Koper 0:0 2. Svoboda 1:1 Izola 1:1 3. Beltinci 5:0 Svoboda 5:0 4. Rudar 2:2 Beltinci 3:0 5. Primorje 3:1 Rudar 9:1 6. Krka 1:0 Primorje 2:1 7. Dekani 1:0 Krka 1:0 8. Ljubljana 2:1 Dekani 2:1 9. Slovan 2:1 Ljubljana 5:0 10. Mura 1:1 Slovan 3:0 11. Celje 0:0 Mura 1:0



Po 11. krogih je vodila Olimpija z 20 točkami, Koper pa je bil "šele" tretji s 17 točkami. Vmes je bilo še Naklo z 19 točkami in enim porazom.

V 12. krogu pa sta klonila tako Olimpija kot Koper. Ljubljančani so bili poraženi v Celju (3:0), Koper pa na gostovanju pri Gorici (2:1).

1.036. V kateri sezoni se je najhitreje zgodilo, da so vsi klubi izgubili status neporažene ekipe?

Peter Prša

Izjemno nenavadna sezona je bila 1997/1998, ko je bilo že po drugem krogu neporaženo le Primorje, Ajdovci pa so nato v 3. krogu klonili v Novi Gorici (1:0).

Slavko Jerič