Žanu Kranjcu lesena medalja številka 9

508. del rubrike Športni SOS

18. februar 2018 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Žan Kranjec je po Bojanu Križaju in Mateji Svet postal tretji slovenski veleslalomist, ki je na olimpijskih igrah osvojil nehvaležno četrto mesto.

Po odličnem nastopu Žana Kranjca na portalu Športni SOS tokrat govorimo o četrtih mestih, ki jim včasih v žargonu rečemo tudi lesene medalje. Še vedno ste vabljeni k postavljanju olimpijskih vprašanj.

1.104. Koliko četrtih mest so slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah (zanima me tudi obdobje pred samostojnostjo)?

Viki Vertačnik

Slovenski športniki so na zimskih olimpijskih igrah devetkrat ostali tik za dobitniki medalj. Zanimivo - daleč največ medalj na enih igrah so osvojili v Sočiju (8), hkrati pa so zbrali tudi največ četrtih mest na teh igrah. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igre Tekmovalec Šport Disciplina 1980 Bojan Križaj alpsko smučanje veleslalom 1988 Miran Tepeš smučarski skoki srednja naprava 1988 Mateja Svet alpsko smučanje veleslalom 1994 Mitja Kunc alpsko smučanje slalom 2010 Klemen Bauer biatlon šprint 2014 Tina Maze alpsko smučanje kombinacija 2014 Jakov Fak biatlon skupinski štart 2014 Teja Gregorin biatlon skupinski štart 2018 Žan Kranjec alpsko smučanje veleslalom





Slavko Jerič