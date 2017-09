Brez premiere Federerja in Nadala v New Yorku - "DelPo" izločil Švicarja

Pliškova izpadla - Muguruza nova številka ena

6. september 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 03:08

New York - MMC RTV SLO

Juan Martin del Potro je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA s 7:5, 3:6, 7:6 in 6:4 izločil Rogerja Federerja. V polfinalu ga v petek čaka Rafael Nadal, ki tako ostaja številka ena.

28-letni Argentinec je v osmini finala po epskem preobratu izločil Dominica Thiema, potem ko je Avstrijec v četrtem nizu zapravil dve zaključni žogi. Njegovi forhendi spominjajo na leto 2009, ko je v nepozabnem finalu v petih nizih prav tako ugnal ugnal Federerja in se veselil uspeha kariere. Petkratni zmagovalec na igriščih Flushing Meadowsa je doživel prvi poraz na tuirnirjih za grand slam v letošnji sezoni. Odločilna je bila podaljšana igra tretjega niza, ko je imel 36-letni Švicar kar štiri priložnosti za vodstvo z 2:1 v nizih, "tie-break" pa je dobil "DelPo" z 10:8. V četrtem nizu z izjemnimi servisi in močnimi forhendi ni dopustil niti ene priložnosti za brejk.



Statistika Federer

del Potro

Prvi servis (%) 61 67 Asi 17 12 Dvojne napake 5 3 Neizsiljene napake 41 32 Winnerji 60 48 Osvojene točke 125 131 Osv. točke na mreži 34/53 10/18 Priložnosti za brejk 2/3 3/6

Rafael Nadal je v četrtfinalu odpravil zmagovalca Umaga Andreja Rubleva s 6:1, 6:2 in 6:2.19-letni Rus, ki je z uvrstitvijo v četrtfinale presegel vsa pričakovanja (izločil je Grigorja Dimitrova in Davida Goffina), je pod zaprto streho Arthurja Asha kar sedemkrat izgubil začetni udarec. Nadal stopnjuje formo, forhend je deloval brezhibno, zadel je 21 "winnerjev" in naredil le 20 neizsiljenih napak. Obračun je trajal le uro in 35 minut.

Statistika Nadal

Rublev Prvi servis (%) 68 62 Asi 4 1 Dvojne napake 3 7 Neizsiljene napake 20 43 Winnerji 21 18 Osvojene točke 92 53 Osv. točke na mreži 3/5 5/8 Priložnosti za brejk 7/18 1/4



Vandeweghejeva zaokrožila izjemne nastope Američank

Pri dekletih so na pohodu Američanke, prvič pol letu 1981 so vse štiri polfinalistke iz ZDA (pred 36 leti so igrale Tracy Austin, Martina Navratilova, Chris Evert in Barbara Potter).

CoCo Vandeweghe je izločila prvo nosilko Karolino Pliškovo s 7:6 in 6:3. Američanka je v prvem nizu povedla s 3:1, a je Čehinji uspelo izenačiti na 4:4. V deseti igri je imela celo zaključno žogo za uvodni niz, a je ni uspela unovčiti. V podaljšani igri je Vandeweghejeva dobila vse točke na svoj servis, ki je deloval brezhibno. V drugem nizu je Pliškova dvakrat izgubila začetni udarec.

Čehinja, ki je lani igrala v finalu OP ZDA, ne bo zadržala prvega mesta na lestvici WTA. V ponedeljek bo na vrhu prvič Garbine Muguruza.

"Nisem mislila na to, da igram proti najboljši igralki sveta. Imam precej bolj raznovrstno igro in to mi je zelo pomagalo. Na tem turnirju imam vse pod nadzorom, sploh nisem nervozna v odločilnih trenutkih," je pojasnila Vandeweghejeva, ki jo trenira zmagovalec Wimbledona leta 1987 Pat Cash.



Madison Keys je v nočnem obračunu premagal kvalifkantko Kaio Kanepi s 6:3 in 6:3. V spodnjem delu žreba bo ameriški polfinale v petek ob 1.00, Venus Williams se bo pomerila s Sloane Stephens.

Fognini se je opravičil

Fabio Fognini je zaradi neprimernega vedenja ostal brez nastopov na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, poleg tega pa je moral plačati tudi kazen v znesku 24.000 ameriških dolarjev. Italijan se je zdaj za svoje neprimerno obnašanje opravičil. Zaradi incidenta v prvem krogu si je prislužil visoko denarno kazen, nato pa so mu organizatorji prepovedali nadaljnje nastopanje zaradi žaljenja sodnice, tako da je ostal tudi brez predvidenega nastopa v dvojicah. Fognini se je v pogovoru za televizijsko postajo Sky opravičil: "Opravičil bi se rad vsem, ki so se počutili napadene, posebej ženskam. Da te označijo za seksista, me zelo boli, saj to ne drži. Vem, da sem storil veliko napako," je dejal 30-letni Fognini.

Med dvobojem prvega kroga proti rojaku Stefanu Travaglii, ki ga je kot 22. nosilec izgubil s 4:6, 6:7, 6:3 in 0:6, je z žaljivkami napadel glavno sodnico na stolu Louise Engzel. Zaradi neprimernega obnašanja so mu naložili kar tri denarne kazni v skupnem seštevku 24.000 dolarjev, potem pa mu tudi prepovedali nastopanje. Stranska žrtev slabih živcev Fogninija je tako postal njegov rojak Simone Bolelli, saj ta par ni smel nastopiti v 3. krogu v konkurenci dvojic, kamor se je sicer uvrstil.

Četrtfinale (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - RUBLEV (RUS)

6:1, 6:2, 6:2

DEL POTRO (ARG/24) - FEDERER (ŠVI/3)

7:5, 3:6, 7:6 (8), 6:3



ANDERSON (JAR/28) - QUERREY (ZDA/17)

7:6 (5), 6:7 (9), 6:3, 7:6 (6)

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SCHWARTZMAN (ARG/29)

6:4, 6:4, 6:2



Četrtfinale (Ž), tabela:

VANDEWEGHE (ZDA/20) - PLIŠKOVA (ČEŠ/1)

7:6 (4), 6:3

KEYS (ZDA/15) - KANEPI (EST)

6:3, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/9) - KVITOVA (ČEŠ/13)

6:3, 3:6, 7:6 (2)



STEPHENS (ZDA) - SEVASTOVA (LAT/16)

6:3, 3:6, 7:6 (4)

A. G.