"DelPo" v nogometnem vzdušju izločil Thiema in bo izzval Federerja

Nadal zlahka do jubilejne zmage v Flushing Meadowsu

4. september 2017 ob 18:40,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 03:22

New York - MMC RTV SLO

Juan Martin del Potro je bil v osmini finala Odprtega prvenstva ZDA že v izgubljenem položaju, nato pa je zrežiral epski preobrat in premagal Dominca Thiema. V četrtfinalu ga čaka Roger Federer.



28-letni Argentinec, ki je pred osmimi leti v New Yorku ugnal Federerja v nepozabnem finalu v petih nizih, je imel na polnem Grandstandu ogromno pomoč vročekrvnih navijačev. Pripravili so nogometno vzdušje, skakali so ob vsaki osvojeni točki "DelPa", ki je v četrtem nizu rešil dve zaključni žogi in na koncu ugnal Avstrijca z 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 in 6:4 po treh urah in 35 minutah izjemnega boja.

Udaren začetek Thiema

Del Potro je bil v uvodnih dveh nizih nemočen, Thiem je osvojil uvodnih pet iger, tudi v drugem nizu je povedel s 4:0. V tretjem nizu je visoki Argentinec ujel pravi ritem, servis je stekel, forhendi pa so postajali vse bolj prodorni.

Del Potro z dvema asoma rešil zaključni žogi

Thiem je v tretji igri četrtega niza izgubil začetni udarec, a se je hitro pobral in nanizal štiri igre zapored. Del Potro je bil v izgubljenem položaju, ko je Avstrijec pri vodstvu s 5:3 serviral za zmago in že vodil s 30/0. Argentinec je odigral na vse ali nič in dobil štiri točke zapored. Navijači so ga dobesedno nosili po igrišču. Glasno so peli pesmi in vse skupaj je spominjalo na Davisov pokal v Buenos Airesu. V 12. igri je del Potro zaostajal s 15/40, obe zaključni žogi pa je rešil z asoma. Thiem je bil šokiran in v podaljšani igri je osvojil le točko.

V odločilnem nizu je Del Potro blestel, forhendi so bili neverjetni. Zadeval je črte in ni dopustil niti ene priložnosti za brejk. V šesti igri se je Thiem še uspel rešiti po zaostanku z 0/40 in izenačil je na 3:3. V deseti igri mu ni uspelo in olimpijski podprvak je unovčil drugo zaključno žogo.





Statistika del Potro

Thiem

Prvi servis (%) 57 63 Asi 9 5 Dvojne napake 4 5 Neizsiljene napake 59 53 Winnerji 31 51 Osvojene točke 139 141 Osv. točke na mreži 10/23 14/22 Priložnosti za brejk 5/16 6/12



Dva dni ležal v postelji

"Zadnja dva dneva sem bil bolan. Ležal sem v postelji. Prišel sem na igrišče in iz igre v igro sem se počutil bolje. Navijači so bili neverjetni in držali so me pokonci," je sijal od zadovoljstva Del Potro, ki je lani na podoben način odločil finale Davisovega pokala v Zagrebu.



"Kohli" znova nemočen proti Federerju

Federer je bil v nočnem obračunu na stadionu Arthurja Asha s 6:4, 6:2 in 7:5 boljši od Philippa Kohlschreiberja. Nemec je izgubil vseh 12 medsebojnih obračunov. Tokrat si ni priigral niti priložnosti za odvzem servisa.

36-letni Švicar je v prvem nizu do edinega brejka prišel v sedmi igri, v drugem nizu je nanizal kar pet iger zapored, precej bolj napeto pa je bilo v tretjem nizu, ko je "Kohli" izgubil servis šele v enajsti igri. 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je nadzoroval potek dogajanja, po koncu drugega niza je zapustil stadion. Vzel je zdravniški odmor, saj je potreboval masažo hrbta.

V uvodnih dveh krogih se je Federer zelo mučil, Frances Tiafoe in Mihail Južni sta bila zelo blizu senzacije. Obakrat je slavil po petih nizih in že proti Felicianu Lopezu v soboto ujel pravo formo, tokrat pa je ponovil zelo dobro igro.





Statistika Federer

Kohlschreiber

Prvi servis (%) 65 57 Asi 11 4 Dvojne napake 2 2 Neizsiljene napake 20 33 Winnerji 39 19 Osvojene točke 101 70 Osv. točke na mreži 15/20 9/14 Priložnosti za brejk 4/7 0/0



"Odigral sem zelo dobro. Po koncu drugega niza sem potreboval masažo hrbta. Odšel sem v garderobo. Takrat sem tudi videl, da je del Potro zmagal. Lepo je, da se bova znova srečala po tistem epskem finalu pred osmimi leti. Veselim se že tega obračuna," je pojasnil Federer, ki lovi šesti naslov v New Yorku in prvega po letu 2008.

Nadal oddal le sedem iger

Rafael Nadal je s 6:2, 6:4 in 6:1 izločil Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. Španec je v uvodnem nizu tekmecu dvakrat vzel servis. Drugi niz je bil bolj izenačen, ključna je bila deveta igra, ko je Nadalu uspel brejk in je povedel s 5:4, nato pa brezhibno odigral igro na svoj servis, saj ni izgubil niti točke.

V tretjem nizu je imel Nadal še lažje delo, saj mu je že na začetku dvakrat zapored uspel brejk, pri vodstvu 4:0 pa dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Nadal je v zadnji igri povedel s 40/0, a izkoristil šele peto zaključno žogo. To je že njegova 50. zmaga v Flushing Meadowsu. V četrtfinalu bo Nadal igral proti Andreju Rublevu, ki je prav tako v treh nizih izločil Davida Goffina.

Pliškova v 46 minutrah do četrtfinala

Pri ženskah se je prva nosilka Karolina Pliškova ekspresno prebila v četrtfinale. 22-letno Američanko Jennifer Brady, ki je imela velike težave s servisom, je v 46 minutah premagala s 6:1 in 6:0. Čehinja, ki je v tretjem krogu proti Kitajki Šuaj Ženg rešila zaključno žogo, se bo v sredo v četrtfinalu srečala s CoCo Vandeweghe. Američanka je ugnala Lucie Šafarovo s 6:4 in 7:6.

Osmina finala (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:2, 6:4, 6:1

RUBLEV (RUS) - GOFFIN (BEL/9)

7:5, 7:6 (5), 6:3

FEDERER (ŠVI/3) - KOHLSCHREIBER (NEM/33)

6:4, 6:2, 7:5

DEL POTRO (ARG/24) - THIEM (AVT/6)

1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1), 6:4

QUERREY (ZDA/17) - M. ZVEREV (NEM/23)

6:2, 6:2, 6:1

ANDERSON (JAR/28) - LORENZI (ITA)

6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - SHAPOVALOV (KAN)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3)

SCHWARTZMAN (ARG/29) - POUILLE (FRA/16)

7:6 (3), 7:5, 2:6, 6:2

Osmina finala (Ž), tabela:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - BRADY (ZDA)

6:1, 6:0

VANDEWEGHE (ZDA/20) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

6:4, 7:6 (2)

SVITOLINA (UKR/4) - KEYS (ZDA/15)

KANEPI (EST) - KASATKINA (RUS)

6:4, 6:4

V. WILLIAMS (ZDA/9) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:3, 3:6, 6:1

KVITOVA (ČEŠ/13) - MUGURUZA (ŠPA/3)

7:6 (3), 6:3

STEPHENS (ZDA) - GÖRGES (NEM/30)

6:3, 3:6, 6:1

SEVASTOVA (LAT/16) - ŠARAPOVA (RUS)

5:7, 6:4, 6:2

A. G.