Čehinje in Američanke v finalu Pokala Fed

Nemke razočarale v Stuttgartu

22. april 2018 ob 18:45

Stuttgart - MMC RTV SLO, STA

V finalu Pokala Fed se bosta pomerili teniški reprezentanci Češke in ZDA. Čehinje so v Stuttgartu s 4:1 premagale Nemčijo, v Aix-en-Provenceu pa so bile ZDA boljše od Francije s 3:2.

Čehinje so že po prvem dnevu vodile z 2:0, Julia Görges je v prvem nedeljskem dvoboju gostiteljicam vlila upanje, da bi prvič po letu 2014 zaigrale v finalu, potem ko je premagala Karolino Pliškovo s 6:4 in 6:2. Petra Kvitova je priigrala odločilno točko, ko je s 6:2 in 6:2 ugnala nekdanjo številko ena svetovnega tenisa Angelique Kerber.

V igri dvojic sta Katerina Siniakova in Barbora Strycova prvi niz dobili s 7:5, nato pa sta Görgesova in Anna Lena Grönefeld dvoboj predali, tako da je bil končni izid 1:4. Češka se je šestič v zadnjih osmih letih uvrstila v finale, v vseh petih dosedanjih primerih je nato osvojila naslov.

Na drugem dvoboju med Francozinjami in branilkami naslova, reprezentantkami ZDA, je bil po prvem dnevu izid 1:1. Povedle so gostje, potem ko je Sloane Stephens s 7:6 in 7:5 premagala Pauline Parmentier, za izenačenje pa je poskrbela Kristina Mladenovic z zmago nad Coco Vandeweghe z 1:6, 6:3 in 6:2. Za Američanko je bil to v Pokalu Fed prvi poraz po 13 zaporednih zmagah. V prvem nedeljskem dvoboju je Stephensova gladko odpravila Mladenovicevo, svojo priložnost pa je nato izkoristila Madison Keys, po izenačenem boju je bila boljša od Parmentierjeve. ZDA so tako dosegle že 30. uvrstitev v finale, imajo pa 18 lovorik.

Svetovna skupina, polfinale,



Stuttgart (pesek, dvorana):

Nemčija - ČEŠKA 1:4

Görges - Kvitova 3:6, 2:6

Kerber - Pliškova 5:7, 3:6

Görges - Pliškova 6:4, 6:2

Kerber - Kvitova 2:6, 2:6

Görges/Grönefeld - Siniakova/Strycova 5:7, b.b.

Aix-en-Provence (pesek, dvorana):

Francija - ZDA 2:3

Parmentier - Stephens 6:7, 5:7

Mladenovic - Vandeweghe 1:6, 6:3, 6:2

Mladenovic - Stephens 2:6, 0:6

Parmentier - Keys 6:7, 4:6

Hesse/Mladenovic - Vandeweghe/Mattek Sands 6:4, 3:6, 10:6

