Đoković v Rimu treniral z Ivaniševićem

Srb se je pred dnevi razšel s celotno ekipo

15. maj 2017 ob 19:42

Rim - MMC RTV SLO

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je s kratkim videom, ki ga je objavil na Twitterju, razvnel strasti. Bo njegov trener postal Goran Ivanišević?

"Poglejte, kdo se mi je pridružil med treningom v Rimu," je zapisal Đoković in dodal nekajsekundni video, na katerem je na igrišču skupaj z zmagovalcem Wimbledona 2001, Hrvatom Goranom Ivaniševićem.

Ko so januarja letos Ivaniševića vprašali, ali bi treniral Đokovića, je Hrvat odvrnil, da je to podobno kot v nogometu postati trener madridskega Reala.

Đoković se je ta mesec razšel s celotno ekipo. Zmagovalca 12 turnirjev za grand slam so zapustili trener Marian Vajda (ki je z Đokovićem sodeloval praktično celotno kariero), kondicijski trener Phil Gritsch in fizioterapevt Miljan Amanović. Že decembra je po treh letih sodelovanja odšel Boris Becker.

Novak Đoković ima letos le eno turnirsko zmago (januarja v Dohi). Na Odprtem prvenstvu Avstralije je izpadel že v 2. krogu, ko ga je senzacionalno izločil Denis Istomin.

Look who stopped by to join me and the boys for a training session in Roma! @OfficialGoran pic.twitter.com/zypFNRJOoo