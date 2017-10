Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je osmič v karieri dvignil pokal v domačem mestu. Foto: Reuters Juan Martin del Potro in Roger Federer je prvič izgubil v finalu Basla. Foto: Reuters Dodaj v

Federer na domačem turnirju našel recept za "DelPa"

Pouille letos slavil na vseh treh podlagah

29. oktober 2017 ob 18:05

Basel,Dunaj - MMC RTV SLO

V izjemnem finalu teniškega turnirja serije 500 v Baslu je Roger Federer premagal Juana Martina del Potra s 6:7, 6:4 in 6:3. Švicar se je veselil osme zmage na domačem turnirju.

198 cm visoki Argentinec je leta 2012 ugnal Federerja v finalu v St. Jakobshalle s 6:4, 6:7 in 7:6, leto zatem pa še 7:6, 2:6 in 6:4. Tokrat je 36-letni veteran po dveh urah in 31 minutah izjemne igre prišel do 95. turnirske zmage v karieri.

Del Potro je začel nervozno, v prvi igri je izgubil začetni udarec, a je nato uspel izenačiti na 1:1. Federer je navdušil navijače v peti igri, ko je zadel dva sijajna forhenda. Serviral je za zmago v prvem nizu, a je "DelPo" odlično vračal servise in izenačil na 5:5. Odločala je podaljšana igra, ki jo je dobil Argentinec s 7:5.

Tudi drugi niz je bil zelo napet. V tretji in peti igri je bil ljubljenec občinstva v težavah, a se je uspel obakrat rešiti po zaostanku s 30/40. V deseti igri je Federer prišel do edinega brejka. V zadnjem nizu je del Potro dobil prvo igro na servis Švicarja, ki pa se je nato prebudil in nanizal kar štiri igre zapored. Prednost je zadržal do konca.

Po koncu je Federer tradicionalno podelil vsem pobiralcem žog medalje. Pred začetkom bogate kariere je v domačem mestu tudi sam pobiral žoge.

BASEL, finale

(2.100.000 evrov, trda podlaga)

FEDERER (ŠVI/1) - DEL POTRO (ARG/4)

6:7 (5), 6:4, 6:3

DUNAJ, finale

(2.600.000 evrov, trda podlaga)

POUILLE (FRA) - TSONGA (FRA)

6:1, 6:4

