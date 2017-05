Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenija ostaja brez predstavnika na glavnem turnirju OP Francije. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hercogova se po eni uri poslavlja Iz Pariza

Dijasova dobila devet iger zapored

25. maj 2017 ob 16:26

Pariz - MMC RTV SLO

Polona Hercog, ki je v prvem krogu kvalifikacij za Roland Garros spodbudno nastopila, je že v drugem krogu naletela na previsoko oviro, Zarino Dijas.

Kazahstanska teniška igralka je 26-letno Mariborčanko zanesljivo premagala s 6:0 in 6:3. 23-letna Dijasova, ki je na lestvici WTA 16 mest pred Hercogovo in je 182., si je četrti nastop na OP Francije priborila po enournem dvoboju. Do zdaj je na pariškem pesku dvakrat izpadla v drugem krogu.

Dijasova je ekspresno opravila s prvim nizom, ko je tretje najvišje uvrščeni Slovenki na lestvici WTA "zavezala kravato". Sicer je Hercogova začela spodbudno, ko je v boju za prvo točko vodila že s 40:0, toda Kazahstanka je ubranila tri žogice za brejk. Nato je zanesljivo dobila naslednjih osem iger. S tem je tudi v drugem nizu povedla s 3:0. Hercogovi je v peti igri drugega niza uspelo odvzeti začetni udarec nasprotnici in znižati na 3:2, vendar je Dijasova odgovorila z brejkom, s čimer si je utrla pot k zmagi.

Že pred tem sta v ženskem delu kvalifikacij za Roland Garros poslovili Tamara Zidanšek in Dalila Jakupovič, ki sta morali premoč priznati v 1. krogu, v moškem delu kvalifikacijskega turnirja pa so bili neuspešni Blaž Kavčič, ki je prav tako izpadel v 2. krogu, ter Blaž Rola in Grega Žemlja, ki sta klonila v 1. krogu.

Ženske, 2. krog:

DIJAS (KAZ) - HERCOG (SLO)

6:0, 6:3

