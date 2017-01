Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković brani lanski naslov v Melbournu. Foto: Reuters Serena Williams ima v Melbournu zgolj en cilj - osvojiti turnir in doseči 23. zmago na grand slamih, s čimer bi postala rekorderka in bi prehitela Nemko Steffi Graf. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Karlović slavil po 84 igrah in 75 asih

Đoković odbil Verdascove napade za 2. krog

17. januar 2017 ob 09:21,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 12:30

Melbourne - MMC RTV SLO

Branilec naslova Novak Đoković je zmagovito začel OP Avstralije. V 1. krogu je v treh nizih premagal Španca Fernanda Verdasca (6:1, 7:6 in 6:2).

'Nole' je v prvem nizu blestel, nasprotniku je dvakrat odvzel začetni udarec, suveren je bil na svojem, niz je sklenil s 6:1. Precej bolj se je moral potruditi v drugem nizu, v katerem so gledalci videli tri rebrejke v uvodnih petih igrah. Niz se je prevesil v podaljšano igro, kjer je bil Srb bolj zbran, dobil ga je s 7:4.

V tretjem nizu je Beograjčan že v 2. igri izkoristil drugo od dveh priložnosti za brejk, v 8. igri je zmago in napredovanje v 2. krog tekmovanja le še potrdil. Dvoboj je trajal dve uri in 23 minut.

Verdasco, ki je v zadnjem medsebojnem dvoboju v Dohi pred enajstimi dnevi zapravil pet zaključnih žog, se je pritoževal nad podlago na glavnem igrišču: "Ne pomnim, kdaj sem toliko žog zadel z okvirjem. Podlaga je kot preproga iz 80. let v dvorani." Đoković je bil nad pritožbami Španca začuden: "Spoštujem vsako mnenje, toda podlaga se mi ni zdela tako slaba. Vedel sem, da bo drugi niz ključen. Nisem ga smel spustiti spet v igro. Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo."

Karloviću rekordni peti niz – 22:20

Dvoboj dneva so gledalci lahko spremljali na igrišču št. 19, kjer sta se za 2. krog udarila Ivo Karlović in Horacio Zeballos. Hrvat se je znašel v zaostanku z 0:2, nato pa je precej popravil svojo igro, v ključnih trenutkih je ostal zbran in izid poravnal na 2:2. Sledil je peti niz, v katerem sta tenisača iz igre v igro vse bolj navduševala zbrano množico. Odigrala sta jih kar 42 — zmage pa se je naposled le veselil Karlović, ki je serviral 75 asov, v točkah je bilo 234:216 za Hrvata. 84 odigranih nizov v posameznem dvoboju je novi rekord OP Avstralije. Dvoboj, ki se je končal z rezultatom 6:7 (8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20, je trajal 5 ur in 22 minut.

S 75 asi na četrto mesto večne lestvice

Karlović je s 75 asi izboljšal tudi rekord OP Avstralije, ki ga je imel v lasti Šved Joachim Johansson (51 asov) iz leta 2005. Na večni lestvici asov v enem dvoboju je še vedno nedotakljiv John Isner, ki jih je leta 2010 v prvem krogu Wimbledona zabil 113. Najdaljši dvoboj vseh časov proti Nicolasu Mahutu se je po 11 urah in 5 minutah v petem nizu končal s 70:68. Mahut je v tem dvoboju dosegel 103 ase, kar ga uvršča na drugo mesto. Tretji je Karlović, ki je na dvoboju z Radkom Štepankom v polfinalu Davisovega pokala leta 2009 dosegel 78 asov. Današnji dosežek ga na večni lestvici uvršča na 4. mesto.

Serena uspešno začela pot do 23. grand slama

Serena Williams je preskočila prvo oviro na poti do rekordnega 23. grand slam naslova v karieri. V 1. krogu OP Avstralije je s 6:4 in 6:3 ugnala Švicarko Belindo Bencic. Ta se je precej bolj izkušeni Američanki sprva dobro upirala, prvi niz se je prelomil šele v 10. igri, ko si je Williamsova priigrala dve priložnosti za brejk in izkoristila že prvo za zmago s 6:4. V drugem nizu je stopila na plin, nasprotnici dvakrat odvzela servis in povedla s 4:0. Švicarki se v dvoboj ni uspelo več vrniti, v 9. igri je imela Američanka dve priložnosti za zmago, izkoristila je drugo.

"To je bil eden najtežjih dvobojev"

Dvoboj je trajal uro in 21 minut, na tribunah si ga je ogledal tudi Serenin zaročenec, soustanovitelj Reddita in eden najbogatejših Američanov Alexis Ohanian. "To je bil eden najtežjih dvobojev prvega kroga, ki sem ga kadar koli igrala. Trenutno sem v fazi razmišljanja, da je zame vsak dvoboj le zabava in da pri tem nimam kaj izgubiti," je dejala Američanka, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s Čehinjo Lucie Šafarovo. Slednja je v dvoboju z Belgijko Yanino Wickmayer rešila devet zaključnih žogic, preden je zmagala 3:6, 7:6 (7) in 6:1.

OP AVSTRALIJE, 1. krog (M), spodnji del tabele

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)



MONFILS (FRA/6) - VESELY (ČEŠ)

6:2, 6:3, 6:2

DOLGOPOLOV (UKR) - ČORIĆ (HRV)

6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7)

YOUNG (ZDA) - FABBIANO (ITA)

6:4, 7:6 (1), 6:4

KOHLSCHREIBER (NEM/32) - BASILAŠVILI (GRU)

6:4, 3:6, 7:6 (2), 6:4

A. ZVEREV (NEM/24) - HAASE (NIZ)

6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2

TIAFOE (ZDA) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:1, 6:7 (3), 6:3, 6:2

BAGHDATIS (CIP) - JUŽNI (RUS)

6:3, 3:0, b.b.

NADAL (ŠPA/9) - MAYER (NEM)

6:3, 6:4, 6:4



BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - PELLA (ARG)

6:3, 6:1, 6:1

NIŠIOKA (JAP) - BOLT (AVS)

6:4, 1:6, 6:2, 6:4

ESCOBEDO (ZDA) - MEDVEDEV (RUS)

7:5, 4:6, 7:6 (5), 6:1

FERRER (ŠPA/21) - JASIKA (AVS)

6:3, 6:0, 6:2

SIMON (FRA/25) - MMOH (ZDA)

6:1, 6:3, 6:3

DUTRA SILVA (BRA) - DONALDSON (ZDA)

3:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:4

MULLER (LUKS) - FRITZ (ZDA)

7:6 (6), 7:6 (5), 6:3

RAONIĆ (KAN/3) - BROWN (NEM)

6:3, 6:4, 6:2

THIEM (AVT/8) - STRUFF (NEM)

4:6, 6:4, 6:4, 6:3

THOMPSON (AVS) - SOUSA (POR)

6:7 (2), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

PAIRE (FRA) - HAAS (NEM)

7:6 (2), 6:4, b. b.

FOGNINI (ITA) - F. LOPEZ (ŠPA/28)

7:5, 6:3, 7:5

KARLOVIĆ (HRV/20) - ZEBALLOS (ARG)

6:7 (8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20

WHITTINGTON (AVS) - PAVLAŠEK (ČEŠ)

6:4, 4:6, 6:2, 6:3

ŠTEPANEK (ČEŠ) - TURSUNOV (RUS)

6:2, 7:6 (1), 6:3

GOFFIN (BEL/11) - OPELKA (ZDA)

6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4

DIMITROV (BLG/15) - O'CONNELL (AVS)

7:6 (2), 6:3, 6:3

ČUNG (KOR) - OLIVO (ARG)

6:2, 6:3, 6:2

BERLOCQ (ARG) - ALBOT (MOL)

6:4, 7:6 (4), 5:7, 7:6 (8)

GASQUET (FRA/18) - MOTT (AVS)

6:4, 6:4, 6:2

CARRENO BUSTA (ŠPA/30) - POLANSKY (KAN)

6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0, b.b.

EDMUND (VB) - GIRALDO (KOL)

6:2, 7:5, 6:3

ISTOMIN (UZB) - DODIG (HRV)

6:1, 6:4, 3:6, 7:5

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - VERDASCO (ŠPA)

6:1, 7:6 (4), 6:2

OP AVSTRALIJE, 1. krog (Ž), spodnji del tabele

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

6:2, 6:0

BLINKOVA (RUS) - NICULESCU (ROM)

6:2, 4:6, 6:4

OSTAPENKO (LAT) - ŽU (KIT)

6:4, 6:0

PUTINCEVA (KAZ/31) - ARRUABARRENA (ŠPA)

7:6 (7), 7:6 (10)

GAVRILOVA (AVS/22) - BROADY (VB)



KONJUH (HRV) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:2

KOVINIĆ (ČG) - DŽENG (KIT)

6:0, 6:4

BACSINSZKY (ŠVI/12) - GIORGI (ITA)

6:4, 3:6, 7:5

VESNINA (RUS/14) - BOGDAN (ROM)

7:5, 6:2

MINELLA (LUKS) - LINETTE (POL)

7:5, 6:4

LARSSON (ŠVE) - BRADY (ZDA)



WATSON (VB) - STOSUR (AVS/18)

6:3, 3:6, 6:0

CORNET (FRA/28) - GEORGES (FRA)

6:3, 4:6, 6:1

SAKKARI (GRČ) - KONTAVEIT (EST)

6:0, 6:4

LUČIĆ BARONI (HRV) - VANG (KIT)

4:6, 6:3, 6:4

RADWANSKA (POL/3) - PIRONKOVA (BLG)

CIBULKOVA (SLK/6) - ALLERTOVA (ČEŠ)

7:5, 6:2

HSIEH (TJV) - KNAPP (ITA)

6:3, 2:0, b.b.

ERRANI (ITA) - OZAKI (JAP)

7:5, 6:1

MAKAROVA (RUS/30) - ALEKSANDROVA (RUS)

6:0, 4:6, 6:1

WOZNIACKI (DAN/17) - RODIONOVA (AVS)

6:1, 6:2

VEKIĆ (HRV) - CABRERA (AVS)

7:5, 6:2

OSAKA (JAP) - KUMKUM (TJS)

6:7 (2), 6:4, 7:5

KONTA (VB/9) - FLIPKENS (BEL)

7:5, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/16) - KULIČKOVA (RUS)

6:3, 6:2

PETKOVIĆ (NEM) - DAY (ZDA)

6:3, 6:2

DODIN (FRA) - BÜYÜKAKCAY (TUR)

7:5, 6:7 (1), 6:2

GARCIA (FRA/21) - K. BONDARENKO (UKR)

7:6 (4), 6:4

GIBBS (ZDA) - BABOS (MAD)

7:6 (3), 6:4

FALCONI (ZDA) - HAN (KIT)

6:1, 7:5

ŠAFAROVA (ČEŠ) - WICKMAYER (BEL)

3:6, 7:6 (7), 6:1

S. WILLIAMS (ZDA/2) - BENCIC (ŠVI)

6:4, 6:3

M. L.