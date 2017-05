Nadal in Federer kraljujeta na vrhu letošnje lestvice

Rim zadnja resna preizkušnja pred Roland Garrosom

15. maj 2017 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Angelique Kerber je spet postala prva dama svetovnega tenisa, potem ko je z vrha izrinila nosečo Sereno Williams. Na lestvici ATP je Rafael Nadal po novi zmagi že četrti.

Vodi še vedno Andy Murray pred Novakom Đokovićem in Stanom Wawrinko. Nadal je prehitel Rogerja Federerja, ki je zdaj peti. A letna lestvica, po kateri določajo nosilce turnirjev, ne odraža trenutnega realnega stanja.

Nadal je po zmagah v Monte Carlu, Barceloni in Madridu tudi uradno postal najuspešnejši tenisač letošnje sezone. Zbral je 4.735 točk. Drugi je Federer, ki je izpustil peščeni del sezone in bo morda nastopil le na Roland Garrosu, s 4.045 točkami. Sledijo Dominic Thiem (2.085), David Goffin (1.640) in Stan Wawrinka (1.600).

Junaka lanske sezone Murray in Đoković nista niti med deseterico. Murray je s 1.200 točkami enajsti, Đoković pa s 1.015 točkami 16.

Tenisači so ta teden v Rimu, kjer je na sporedu peti letošnji turnir serije 1.000. To je tudi zadnja resnejša preizkušnja pred drugim turnirjem za grand slam, ki se bo začel 28. maja v Parizu.

Lestvica ATP - Entry Rankings: 1. (1) A. MURRAY VB 10.360 2. (2) N. ĐOKOVIĆ SRB 6.845 3. (3) S. WAWRINKA ŠVI 5.605 4. (5) R. NADAL ŠPA 5.195 5. (4) R. FEDERER ŠVI 5.035 6. (6) M. RAONIĆ KAN 4.180 7. (9) D. THIEM AVT 4.035 8. (7) M. ČILIĆ HRV 3.735 9. (8) K. NIŠIKORI JAP 3.740 10. (10) D. GOFFIN BEL 3.055 11. (12) G. DIMITROV BLG 2.900 12. (11) J. TSONGA FRA 2.870 13. (14) T. BERDYCH ČEŠ 2.690 14. (15) J. SOCK ZDA 2.370 15. (16) G. MONFILS FRA 2.365 ... 118. (116) B. KAVČIČ SLO 484 205. (204) B. ROLA SLO 253 218. (213) G. ŽEMLJA SLO 239 Lestvica WTA: 1. (2) A. KERBER NEM 7.035 2. (1) S. WILLIAMS ZDA 6.110 3. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 6.010 4. (8) S. HALEP ROM 5.205 5. (5) D. CIBULKOVA SLK 4.480 6. (6) J. KONTA VB 4.330 7. (4) G. MUGURUZA ŠPA 4.287 8. (9) S. KUZNECOVA RUS 4.260 9. (7) A. RADWANSKA POL 4.195 10. (11) C. WOZNIACKI DAN 3.915 11. (10) E. SVITOLINA UKR 3.780 12. (12) V. WILLIAMS ZDA 3.752 13. (13) M. KEYS ZDA 3.162 14. (15) K. MLADENOVIC FRA 2.965 15. (14) E. VESNINA RUS 2.875 130. (129) D. JAKUPOVIĆ SLO 422 141. (140) T. ZIDANŠEK SLO 394 179. (179) P. HERCOG SLO 302 257. (251) T. MAJERIČ SLO 193

R. K.