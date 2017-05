Nadal na pesku ne pozna poraza - 30. masters za Španca

Thiem v prvem nizu rešil štiri zaključne žoge

14. maj 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 20:58

Rafael Nadal je v finalu mastersa v Madridu premagal Dominica Thiema s 7:6 in 6:4. Španec v letošnji sezoni na pesku ne pozna poraza.

Rafa, ki je v soboto v polfinalu v velikem slogu izločil Novaka Đokovića s 6:2 in 6:4, je osvojil 30. turnir serije 1.000 v karieri. S tem je izenačil rekord Srbov. To je že njegova 72. turnirska zmaga v bogati karieri.

V Madridu je osvojil peti naslov, potem ko se je v Monte Carlu in Barceloni veselil že desete lovorike. Naslednji teden se začenja masters v Rimu, Roland Garros pa bo na sporedu 28. maja. Nadal je v letošnji sezoni dobil vseh 15 obračunov na pesku, dobil je 30 izmed 32 odigranih nizov.

Odličen začetek Avstrijca

23-letni Avstrijec je na Caji Magici začel odlično. V tretji igri je odvzel servis Nadalu in povedel s 3:1. Španec se je zbral, narekoval je oster ritem z osnovne črte in nanizal tri igre zapored. V deseti igri se je Thiem rešil po zaostanku z 0/40 in uspel je izenačiti na 5:5.

Napeta podaljšana igra pripadla Nadalu

Odločala je podaljšana igra. Avstrijec je imel pri vodstvu s 6:5 in 8:7 zaključno žogo, vendar se je Nadal rešil in po uri in 18 minutah unovčil peto priložnost za uvodni niz. "Tie-break" je dobil z 10:8. Thiema je pokopalo kar 17 neizsiljenih napak s forhendom.

V drugem nizu odločil brejk v prvi igri

Vse skupaj je pustilo posledice na začetku drugega niza, ko je Nadalu takoj uspel brejk. Španec je nato prednost znal zadržati, v deveti igri si je priigral dve zaključni žogi, a ni uspel. Žilavi Thiem je znižal na 5:4 in v deseti igri zapravil štiri priložnosti za izenačenje na 5:5. Nadal je izkoristil četrto zaključno žogo po dveh urah in 20 minutah.

Pred dvema tednoma Thiem osvojil le pet iger

Thiem je v finalu turnirja v Barceloni pred dvema tednoma izgubil proti Nadalu s 4:6 in 1:6. Obetavni Avstrijec je v četrtek v osmini finala rešil pet zaključnih žog in premagal Grigorja Dimitrova, nato pa je izločil še Borno Čorića in Pabla Cuevasa.

Nadal napovedal Avstrijcu veliko kariero

"Igral sem proti tekmecu, ki se bo v naslednjih petih letih boril za največje naslove. Dominic je bil zelo motiviran, saj je bil to njegov prvi finale serije masters. Obračun je bil napet in zelo sem srečen, da sem zmagal. V Madridu je prav poseben turnir zame in nikoli ne veš, če je bil to zadnji finale. Ponosen sem na dosežke, ni lahko osvojiti tri tako velike turnirje na pesku. Zelo sem užival ta teden," je poudaril Nadal, ki se veseli novega izziva naslednji teden v Rimu.

Thiem: Težko je zmagati proti najboljšemu na pesku v zgodovini

Thiem ni bil preveč potrt: "Servis Nadala je bil sijajen. Ko sem vrnil žogico, je takoj uporabil silovit forhend. Vseskozi sem bil pod pritiskom. Igral sem prvi finale serije masters, vse sem iztisnil iz sebe. Mislim, da sem igral zelo dobro, vendar težko je zmagati proti najboljšemu tenisaču na tej podlagi v zgodovini tenisa."

MADRID, finale

(6.408.230 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/4) - THIEM (AVT/8)

7:6 (8), 6:4

