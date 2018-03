Osaka gladko odpravila razglašeno Sereno; Hercogovi le dve igri

Bellisova nemočna proti Azarenki

21. marec 2018 ob 23:22,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 08:22

Miami - MMC RTV SLO

Osemkratna zmagovalka turnirja v Miamiju Serena Williams je izpadla že v uvodnem krogu. Zmagovalka turnirja v Indian Wellsu Naomi Osaka jo je izločila s 6:3 in 6:2.

20-letna Japonka se je na lestvici WTA zavihtela že na 22. mesto, vendar na Floridi še ni med nosilkami, saj je bil žreb opravljen pred njenim uspehom kariere v kalifornijski puščavi. Osaka je med glavnimi favoritinjami tudi v Crandon Parku, Serena pa je po porodu daleč od prave forme.

36-letna Američanka, ki je v Miamiju zadnjič slavila pred tremi leti, je imela v drugi igri priložnost za odvzem servisa. Osaka se je rešila, nato pa nanizala kar štiri igre zapored. Tudi v drugem nizu je Serena naredila preveč neizsiljenih napak, Osaka je z brejkom v četrti in osmi igri prišla do nove velike zmage po uri in 15 minutah.

"Zelo sem bila nervozna pred začetkom. Serena je moja najljubša teniška igralka. Vedno sem si želela igrala proti njej, to je bil res izjemen občutek. Vesela sem, da se je tudi razveselila velike točke," je pojasnila Osaka, ki ji nastopi pred kamerami še ne gredo najbolje. Zelo je sramežljiva, na igrišču pa ji odločnosti ne manjka.

Serena je bila razglašena, naredila je kar 28 neizsiljenih napak, servirala je tri ase in pet dvojnih napak. Osaka je zadela 18 "winnerjev", med njimi nekaj imenitnih bekhend paralel. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 66:52.

Poraz Hercogove v 61 minutah

Po dveh zmagah v kvalifikacijah je najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog pokleknila v prvem krogu glavnega turnirja. Nemka Andrea Petkovic jo je premagala s 6:2 in 6:0. Dvoboj je trajal 61 minut.

27-letna Mariborčanka je za dve kvalifikacijski zmagi prejela dobrih 15.000 dolarjev in trideset točk za lestvico WTA, s katerimi bo za nekaj mest izboljšala njeno trenutno 86. pozicijo.

MIAMI, 1. krog (M), tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) prost



HEMERY (FRA) - KOKKINAKIS (AVS)



SANDGREN (ZDA) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)



VERDASCO (ŠPA/31) prost



MANNARINO (FRA/18) prost



JOHNSON (ZDA) - ESTRELLA BURGOS (DOM)



ISTOMIN (UZB) - KECMANOVIĆ (SRB)



CARRENO BUSTA (ŠPA/16) prost



BERDYCH (ČEŠ/10) prost



NIŠIOKA (JAP) - DE MINAUR (AVS)



KICKER (ARG) - TIAFOE (ZDA)



EDMUND (VB/21) prost



HAČANOV (RUS/32) prost



COPIL (ROM) - KUKUŠKIN (KAZ)



FABBIANO (ITA) - BASILAŠVILI (GRU)



ANDERSON (JAR/6) prost



A. ZVEREV (NEM/4) prost



CICIPAS (GRČ) - MEDVEDEV (RUS)



DONSKOJ (RUS) - BEDENE (SLO)



FERRER (ŠPA/28) prost



KYRGIOS (AVS/17) prost



LAJOVIĆ (SRB) - ZEBALLOS (ARG)



KUHN (ŠPA) - KING (BAR)



FOGNINI (ITA/15) prost



QUERREY (ZDA/11) prost



ALBOT (MOL) - BERANKIS (LIT)



SHAPOVALOV (KAN) - TROICKI (SRB)



DŽUMHUR (BiH/24) prost



ČORIĆ (HRV/29) prost



MAYER (ARG) - YOUNG (ZDA)



BHAMBRI (IND) - BAŠIĆ (BIH)



SOCK (ZDA/8) prost



DEL POTRO (ARG/5) prost



HAASE (NIZ) - SUGITA (JAP)

6:4, 3:6, 6:1

MILLMAN (AVS) - GOJOWCZYK (NEM)

2:6, 6:4, 6:4

NIŠIKORI (JAP/26) prost



KRAJINOVIĆ (SRB/22) prost



BROADY (VB) - FRATANGELO (ZDA) - BROADY (VB)

7:6, 6:3

PAIRE (NEM) - M. ZVEREV (NEM)

1:6, 6:1, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/9) prost



SCHWARTZMAN (ARG/13) prost



JARRY (ČIL) - NORRIE (VB)

7:6, 6:2

YMER (ŠVE) - STRUFF (NEM)

3:6, 7:5, 6:1

RAONIC (KAN/20) prost



GASQUET (FRA/30) prost



CHARDY (FRA) - DUTRA SILVA (BRA)

6:3, 7:6

MARTERER (NEM) - FUCSOVICS (MAD)

6:4, 6:4

DIMITROV (BLG/3) prost



GOFFIN (BEL/7) prost



SOUSA (POR) - HARRISON (ZDA)

7:6, 7:6

DONALDSON (ZDA) - BAGHDATIS (CIP)

6:3, 6:4

F. LOPEZ (ŠPA/25) prost



CHUNG (KOR/19) prost



EBDEN (AVS) - SIMON (FRA)

6:3, 6:7, 7:5

MMOH (ZDA) - EUBANKS (ZDA)

4:6, 6:4, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/12) prost



ISNER (ZDA/14) prost



VESELY (ČEŠ) - LACKO (SLK)

7:6, 6:3

JUŽNI (RUS) - PELLA (ARG) - JUŽNI (RUS)

7:6, 7:6

MÜLLER (LUK/23) prost



RUBLJOV (RUS/27) prost



POSPISIL (KAN) - KARLOVIĆ (HRV)

7:6, 7:6

HERBERT (FRA) - FRITZ (ZDA)

7:6, 6:4

ČILIĆ (HRV/2) prost

MIAMI, 1. krog (Ž), tabela

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



HALEP (ROM/1) prosta



DODIN (FRA) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:4, 6:7, 6:3

VAN UYTVANCK (BEL) - BONDARENKO (UKR)

6:7, 7:5, 6:1

RADWANSKA (POL/30) prosta



SEVASTOVA (LAT/20) prosta



CORNET (FRA) - MATTEK SANDS (ZDA)

6:2, 7:5

AZARENKA (BLR) - BELLIS (ZDA)

6:3, 6:0

KEYS (ZDA/14) prosta



GÖRGES (NEM/12) prosta



WITTHÖFT (NEM) - MARIA (NEM)

6:3, 6:4

DIYAS (KAZ) - BRADY (ZDA)

7:5, 7:6

KUZNECOVA (RUS/18) prosta



CIRSTEA (ROM/32) prosta



HSIEH (TJV) - BOULTER (VB)

6:4, 7:5

MAKAROVA (RUS) - BACSINSZKY (ŠVI)

6:2, 2:6, 6:4

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) prosta



MUGURUZA (ŠPA/3) prosta



ANISIMOVA (ZDA) - VANG (KIT)

6:3, 1:6, 6:2

MCHALE (ZDA) - KANEPI (EST)

1:3, b.b.

STRYCOVA (ČEŠ/25) prosta



RYBARIKOVA (SLK/17) prosta



NICULESCU (ROM) - PUTINCEVA (KAZ)

6:2, 6:4

TOMLJANOVIĆ (AVS) - CURENKO (UKR)

3:6, 6:4, 7:5

STEPHENS (ZDA/13) prosta



KERBER (NEM/10) prosta



LARSSON (ŠVE) - SINIAKOVA (ČEŠ)

4:6, 7:6, 7:5

SASNOVIČ (BLR) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

1:6, 7:6, 7:5

PAVLJUČENKOVA (RUS/23) prosta



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/27) prosta



J. VANG (KIT) - VONDROUSOVA (ČEŠ)

6:2, 4:6, 7:6

RISKE (ZDA) - LINETTE (POL)

1:6, 6:0, 6:2

GARCIA (FRA/7) prosta



OSTAPENKO (LAT/6) prosta



BABOS (MAD) - BARTHEL (NEM)

7:6, 6:3

HADDAD MAIA (BRA) - WATSON (VB)

7:6, 6:2

DŽANG (KIT/31) prosta



KASATKINA (RUS/19) prosta



KENIN (ZDA) - VÖGELE (ŠVI)

6:4, 6:4

SABALENKA (BLR) - BRENGLE (ZDA)

6:1, 6:4

KVITOVA (ČEŠ/9) prosta



MLADENOVIC (FRA/15) prosta



MARTIĆ (HRV) - DAVIS (ZDA)

6:1, 7:5

LIU (ZDA) - OSUIGWE (ZDA)

6:3, 6:1

BARTY (AVS/21) prosta



GAVRILOVA (RUS/26) prosta



PETKOVIĆ (NEM) - HERCOG (SLO)

6:2, 6:0

OSAKA (JAP) - S. WILLIAMS (ZDA)

6:3, 6:2

SVITOLINA (UKR/4) prosta



V. WILLIAMS (ZDA/8) prosta



VIHLJANCEVA (RUS) - PETERSON (ŠVE)

7:5, 6:1

LEPCHENKO (ZDA) - GOLUBIC (ŠVI)

6:4, 5:7, 7:5

BERTENS (NIZ/29) prosta



MERTENS (BEL/22) prosta



PERA (ZDA) - ARRUABARRENA (ŠPA)

7:5, 6:4

FLIPKENS (BEL) - BUZARNESCU (ROM)

6:2, 6:3

KONTA (VB/11) prosta



VANDEWEGHE (ZDA/16) prosta



COLLINS (ZDA)- BEGU (ROM)

6:1, 6:1

VEKIĆ (HRV)- GIORGI (ITA)

6:0, 7:5

VESNINA (RUS/24) prosta



KONTAVEIT (EST/28) prosta



SAKKARI (GRČ) - KRUNIĆ (SRB)

7:5, 6:1

PUIG (PRT) - STOSUR (AVS)

6:3, 6:4

WOZNIACKI (DAN/2) prosta

A. G.