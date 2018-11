Alexander Zverev je v odlični formi ob koncu sezone. Foto: Reuters Federer, ki je zaključni masters prvič osvojil že leta 2003 v Houstonu, je razočaran zapustil O2 Areno. Foto: Reuters Dodaj v

Pobiralec žog zmedel Federerja v podaljšani igri - Zverev v finalu

Đoković se bo pomeril z Andersonom

17. november 2018 ob 17:07

London - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je prvi finalist zaključnega turnirja ATP v Londonu. V polfinalu je premagal Rogerja Federerja s 7:5 in 7:6. Nemec je imel železne živce v ključnih trenutkih.

21-letni Zverev je šele drugič v karieri nastopil na turnirju najboljših osmih igralcev sezone in se prvič uvrstil v finale, Federer pa je drugič zapored pokleknil na predzadnji stopnički do jubilejnega 100. naslova na turnirjih ATP. V polfinalu je izgubil tudi pred štirinajstimi dnevi v Parizu.

Federer popustil v 12. igri

V prvem nizu sta oba tekmeca odlično servirala v uvodnih enajstih igrah. V 12. igri je Federer izgubil začetni udarec brez dobljene točke, Zverev je zadel sijajno forhend diagonalo za 0:30, nato pa je švicarski veteran z dvema neizsiljenima napakama poklonil še preostali točki. Prvi niz je trajal 40 minut.

Zverev zelo zbran v podaljšani igri

V drugem nizu je Federer prišel do brejka v tretji igri, a je Zverev takoj uspel izenačiti na 2:2. Odločala je podaljšana igra, ki je bila zelo napeta. Pri vodstvu s 4:3 je Federer odlično odgovoril na servis Nemca, a je pobiralcu žog za osnovno črto padla žogica iz rok. Nemec je prekinil točko, Švicar se je pritožil pri glavnemu sodniku, ki pa je sprejel pravilno odločitev in točka se je ponovila. Federer je pri zaostanku s 4:5 zgrešil volej pri mreži in Nemec je unovčil drugo zaključno žogo. Dvoboj je trajal uro in 35 minut. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 71:59.

Prvi nemški finalist po Beckerju leta 1996

Zverev bo imel v finalu priložnost za deseti naslov ATP oziroma petega v letošnji sezoni. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju leta 1996, ki se je prebil v finalu zaključnega turnirja osmerice. Becker je v spekem finalu pred 22 letu izgubil po petih nizih proti Petu Samprasu v Hannovru.

V finalu se bo srečal z zmagovalcem dvoboja med Srbom Novakom Đokovićem in Južnoafričanom Kevinom Andersonom.

LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Polfinale:

ZVEREV (NEM/3) - FEDERER (ŠVI/2)

7:5, 7:6 (5)



Danes ob 21.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ANDERSON (JAR/4)

A. G.