Prva zmaga Serene po 14-mesečni odsotnosti

V 3. krogu morebitni dvoboj sester Williams

9. marec 2018 ob 09:57

Miami - MMC RTV SLO

Ameriška teniška igralka Serena Williams je v Indian Wellsu dobila prvi dvoboj v posamezni konkurenci po rojstvu hčerke. V 1. krogu je bila v dveh nizih boljša od Zarine Dijas.

To je bil za 36-letnico prvi dvoboj po zmagi na Odprtem prvenstvu Avstralije 2017 v Melbournu. "Na igrišču sem bila še nekoliko zarjavela, vendar pa to v tem trenutku niti ni toliko pomembno. Zagotovo mi ni bilo lahko, vendar pa je bil občutek zelo dober," je po dvoboju povedala Williamsova.

Kazahstanka se je favorizirani nasprotnici dobro upirala, stik z njo je držala vse do 11. igre, ko je Williamsova unovčila šesto priložnost za odvzem začetnega udarca in povedla s 6:5. V naslednji igri je zmago v prvem nizu le še potrdila, izkoristila je tretjo od treh zaključnih žogic.

V drugem nizu so bili gledalci priča festivalu re-breakov, ki so se začeli v četrti, nadaljevali pa vse do sedme igre, ko je Williamsova povedla s 4:3. Naslednjo igro je na svoj servis dobila brez izgubljene točke, dvoboj je končala v deveti igri s prvo in edino zaključno žogico drugega niza.

Z zmago si je mlajša od sester Williams zagotovila dvoboj 2. kroga proti 29. nosilki turnirja, Nizozemki Kiki Bertens. V 3. krogu se obeta obračun sester Williams, če bo Serena premagala Bertensovo, Venus Williams pa v 2. krogu Romunko Sorano Cirsteo.

INDIAN WELLS (M), 1. krog, zgornji del tabele:

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

FEDERER (ŠVI/1) prost

DELBONIS (ARG) - HARRISON (ZDA)

6:2, 4:6, 7:5

KRUEGER (ZDA) - PAIRE (FRA)

6:4, 1:6, 6:4

KRAJINOVIĆ (SRB/25) prost



MANNARINO (FRA/20) prost



POLANSKY (KAN) - COPIL (ROM)

7:6, 6:7, 7:6

CHARDY (FRA) - BENNETEAU (FRA)

6:4, 7:6

FOGNINI (ITA/16) prost

BERDYCH (ČEŠ/12) prost



MARTERER (NEM) - KARLOVIĆ (HRV)

6:7, 7:6, 6:3

LAJOVIĆ (SRB) - LACKO (SLK)

6:4, 6:4

ČUNG (J. KOR/23) prost



CUEVAS (URU/30) prost



SHAPOVALOV (KAN) - BERANKIS (LIT)

6:3, 6:4

CICIPAS (GRČ) - ALBOT (MOL)

7:6, 6:2

THIEM (AVT/5) prost

DIMITROV (BLG/3) prost



VERDASCO (ŠPA) - PELLA (ARG)

6:2, 1:6, 6.2

FRITZ (ZDA) - OPELKA (ZDA)

4:6, 7:6, 6:4

RUBLJOV (RUS/27) prost



RAMOS VINOLAS (ŠPA/19) prost



ČORIĆ (HRV) - YOUNG (ZDA)

6:0, 6:2

DONALDSON (ZDA) - KING (ZDA)

6:1, 4:6, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) prost

CARRENO BUSTA (ŠPA/11) prost



ZEBALLOS (ARG) - SUGITA (JAP)

6:7, 6:4, 7:6

MEDVEDEV (RUS) - JOHNSON (ZDA)

7:6, 6:4

KYRGIOS (AVS/17) prost



DŽUMHUR (BIH/26) prost



KICKER (ARG) - VESELY (ČEŠ)

7:5, 6:3

DONSKOJ (RUS) - HAČANOV (RUS)

6:3, 1:6, 7:6

ANDERSON (JAR/7) prost

INDIAN WELLS (Ž), 1. krog, spodnji del tabele

(8.648.508 am. dolarjev, trda podlaga)

V. WILLIAMS (FRA/8) prosta



CIRSTEA (ROM) - NICULESCU (ROM)

6:2, 6:3

S. WILLIAMS (ZDA) - DIJAS (KAZ)

7:5, 6:3

BERTENS (NIZ/29) prosta



SEVASTOVA (LAT/21) prosta



PUIG (PRT) - HADAD MAIA (BRA)

6:3, 7:6

VIHLJANCEVA (RUS) - ZVONAREVA (RUS)

6:2, 6:2

GÖRGES (NEM/12) prosta

KEYS (ZDA/15) prosta



COLLINS (ZDA) - TOWNSEND (ZDA)

2:6, 6:4, 6:3

ŽUK (RUS) - CORNET (FRA)

7:5, 6:4

RYBARIKOVA (SLK/18) prosta



SUAREZ NAVARRO (ŠPA/27) prosta



HSIEH (TJV) - WITHÖFT (NEM)

5:4, b.b.

BARTHEL (NEM) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:2, 6:1

SVITOLINA (UKR/4) prosta

GARCIA (FRA/7) prosta



BRADY (ZDA) - BUZARNESCU (ROM)

3:6, 6:4, 6:2

WICKMAYER (BEL) - DAY (ZDA)

6:3, 6:2

GAVRILOVA (AVS/26) prosta



VESNINA (RUS/24) prosta



BELLIS (ZDA) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

6:0, 6:3

MAKAROVA (RUS) - FLIPKENS (BEL)

6:2, 6:4

KERBER (NEM/10) prosta

STEPHENS (ZDA/13) prosta



AZARENKA (BLR) - WATSON (VB)

6:4, 6:2

SINIAKOVA (ČEŠ) - MCHALE (ZDA)

3:6, 6:2, 7:6

KASATKINA (RUS/20) prosta



KONTAVEIT (EST/28) prosta



SASNOVIČ (BLR) - LINETTE (POL)

5:7, 7:6, 7:6

ARRUABARRENA (ŠPA) - CURENKO (UKR)

6:3, 3:6, 6:4

WOZNIACKI (DAN/2) prosta

Mitja Lisjak