Schwartzman pošteno namučil Đokovića

Dimitrov in Goffin izpadla, Nadal prepustil le eno igro

2. junij 2017 ob 14:36,

zadnji poseg: 2. junij 2017 ob 18:10

Pariz

Novak Đoković se je moral zelo potruditi za preboj v osmino finala Roland Garrosa. Branilec naslova je v napetem obračunu premagal Diega Schwartzmana s 5:7, 6:3, 3:6, 6:1 in 6:1.

Dvoboj na stadionu Philippa Chatrierja je trajal kar tri ure in 20 minut, 41. igralec sveta pa je prikazal sijajno igro v uvodnih treh nizih.

V prvem nizu je Srb povedel s 4:1, nato pa popolnoma popustil. Argentinec je izenačil na 4:4, v enajsti igri pa brez izgubljene točke prišel do brejka. Tudi v zelo pomembni 12. igri je uspel zdržati pritisk in unovčil je peto zaključno žogo za uvodni niz.

V drugem nizu je Đoković v maratonski osmi igri izkoristil šesto priložnost za odvzem servisa in povedel s 5:3, nato pa v naslednji igri zanesljivo izenačil na 1:1 v nizih. Schwartzman se ni zmedel in v tretjem nizu je z brejkom v osmi igri znova prevzel pobudo. Đoković je v deveti igri povedel z 0/40, a je žilavi Argentinec rešil kar štiri priložnosti za odvzem servisa in nato unovčil drugo žogo za 2:1 v nizih.

Trener Andre Agassi je bil že zelo zaskrbljen na tribuni. Đoković se je zbral v četrtem nizu, ko je osvojil prve štiri igre. Schwartzman je imel težave s hrbtenico, zelo slabo se je gibal po osrednjem igrišču in do konca dvoboja dobil le še dve igri. V zadnjem nizu je prejel tudi masažo fizioterapevta, a vse skupaj ni pomagalo.

Đoković: Schwartzman je bil tri nize boljši igralec

"Vseskozi je rahko padal dež, kar je zelo ustrezalo Schwartzmanu. Žoga je bila težka in njegov slog igre je primeren za take pogoje. Tri nize je bil boljši igralec. V četrtem in petem nizu sem se razigral in tako moram nadaljevati na tem turnirju. Odločilna je bila druga igra četrtega niza, ko je povedel s 40/0 na svoj servis, nato pa sem uspel priti do brejka in vodstva z 2:0," je poudaril Đoković, ki je daleč od lanske šampionske forme.

Basilašvili prejel uro in pol teniške lekcije

Rafael Nadal se je v velikem slogu prebil v osmino finala. Španec, ki lovi zgodovinski deseti naslov na igriščih ob Bulonjskem gozdu je odpravil Nikoloza Basilašvilija s 6:0, 6:1 in 6:0. Gruzijec je prejel pravo teniško lekcijo v uri in pol na osrednejm igrišču. V prvem nizu je osvojil le osem točk. Ko je v šesti igri drugega niza le uspel zadržati servis, je prejel stoječe ovacije s tribun. To mu ni pomagalo, saj do konca obračuna ni dobil niti igre več. Nadal, ki je v letošnji sezoni na pesku izgubil le en dvoboj, se bo v nedeljo srečal z rojakom Robertom Bautisto Agutom.

Dimitrov in Goffin izpadla

Grigor Dimitrov je izpadel v 3. krogu, potem ko ga je v treh nizih odpravil Pablo Carreno Busta. Bolgara, 11. nosilca turnirja v Parizu, so pokopale nevsiljene napake, storil jih je kar 44, 16 več od nasprotnika, ki je zadel 28 "winnerjev" in je izkoristil 5 od 11 priložnosti za odvzem začetnega udarca (Bolgar le dve od osmih). Razmerje v dobljenih točkah je bilo 108:92 v korist Španca.

Od turnirja se je poslovil tudi 10. nosilec David Goffin, ki je moral že v 1. nizu predati dvoboj Argentincu Horaciu Zeballosu. Belgijec si je poškodoval desni gleženj in dvoboja ni mogel več nadaljevati.

Od sobote bodo prenosi pariških dvobojev na TV SLO 2 in MMC-ju.

3. krog (M), spodnji del tabele

(16.790.000 evrov, pesek)

RAONIĆ (KAN/5) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:1, 1:0, b.b.

CARRENO BUSTA (ŠPA/20) - DIMITROV (BLG/11)

7:5, 6:3, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/17) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 6:4, 6:3

NADAL (ŠPA/4) - BASILAŠVILI (GRU)

6:0, 6:1, 6:0

THIEM (AVT/6) - JOHNSON (ZDA/25)

6:1, 7:6 (4), 6:3

ZEBALLOS (ARG) - GOFFIN (BEL/10)

4:5, b.b.

POUILLE (FRA/16) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/19)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - SCHWARTZMAN (ARG)

5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1



3. krog (Ž), zgornji del tabele

(16.790.000 evrov, pesek)



OSTAPENKO (LAT) - CURENKO (UKR)

6:1, 6:4

STOSUR (AVS/3) - MATTEK SANDS (ZDA)

6:2, 6:2

WOZNIACKI (DAN/11) - BELLIS (ZDA)



KUZNECOVA (RUS/8) - DŽANG (KIT/32)



MUGURUZA (ŠPA/4) - PUTINCEVA (KAZ/27)

7:5, 6:2

MLADENOVIC (FRA/13) - ROGERS (ZDA)

7:5, 4:6, 8:6

V. WILLIAMS (ZDA/10) - MERTENS (BEL)



BACSINSZKY (ŠVI/30) - JABEUR (TUN)

