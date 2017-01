Serena s 23. lovoriko za grand slam znova številka ena

Na celotnem turnirju ni oddala niti niza

28. januar 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 11:01

Melbourne - MMC RTV SLO

V finalu Odprtega prvenstva Avstralije je Serena Williams premagala sestro Venus s 6:4 in 6:4. Postala je najstarejša zmagovalka na turnirjih za grand slam in znova je številka na svetu.

35-letna Serena se je s sedmim naslovom v Melbournu približala legenadarni Margaret Court, ki ima v zbirki 24 naslovov na turnirjih velike četverice. Dokazala je, da je še vedno razred zase v ženskem tenisu, saj na celotnem turnirju ni oddala niti niza.

"Venus je edini razlog, da sem danes tukaj. Brez nje verjetno ne bi osvojila niti enega turnirja za grand slam, prav gotovo pa jih ne bi 23," je poudarila Serena, ki je v žep pospravila 3,7 milijona avstralskih dolarjev.



Presenetljiv uvod s štirimi brejki

Sestri sta začeli zelo nervozno, v prvih štirih igrah nobena igralka ni uspela zadržati servisa. Serena je razbila lopar v tretji igri in nato jezo preumerila v neubranljive udarce z osnovne črte. Servis ji na začetku ni stekel, saj je v četrti igri s tremi dvojnimi napakami izgubila začetni udarec. Odločilni brejk ji je uspel v sedmi igri, nato pa je začela sijajno servirati in v 10. igri je brez oddane točke prišla do uvodnega niza po 41 minutah.

Izjemni servisi Serene v drugem nizu

V tretji igri je Venus po 0/40 s petimi zaporednimi točkami prišla do vodstva z 2:1. Gledalci na Rod Laver Areni so bili navdušeni, saj so želeli izenačen obračun, zato so glasno navijali za starejšo sestro. Serena je v drugem nizu precej bolje servirala, dopustila ni niti ene priložnosti za brejk. Ključen odvzem servisa ji je uspel v sedmi igri, ko je unovčila tretjo priložnost. Prednost je zanesljivo zadržala do konca obračuna, ki je trajal uro in 21 minut.

Največja prednost Serene je bil vsekakor servis. Dosegla je deset asov, najhitrejši servis ji je uspel s 193 km/h, tudi vračanje začetnih udarcev je bilo odlično, dosegla je sedem neposrednih točk, Venus pa niti ene.

Pred 14 leti finale precej bolj napet

Serena ima zdaj 17 zmag v medsebojnih obračunih, dobila je osem izmed zadnjih devetih dvobojev. V Melbournu je prvo lovoriko osvojila leta 2003, ko je ugnala Venus s 7:6, 3:6 in 6:4. Prestižni pokal je dvignila tudi v letih 2005, 2007, 2009, 2010 in 2015.

Venus se je vrnila na veliko sceno

36-letna Venus je petkrat zmagala v Wimbledonu in dvakrat v New Yorku, na uvodnem grand slamu sezone pa ostaja brez zmage. V zadnjih dveh tednih je doživela druga teniško pomlad, saj je pred današjim dneh zadnjič v finalu grand slama igrala pred osmimi leti v Wimbledonu.

Finale, ženske:

S. WILLIAMS (ZDA/2) - V. WILLIAMS (ZDA/13)

6:4, 6:4

Statistika V. Williams

S. Williams

Prvi servis (%) 69 61 Asi 7 10 Dvojne napake 3 5 Neizsiljene napake 25 23 Winnerji 21 27 Osvojene točke 59 69 Osv. točke na mreži 5/8 6/7 Brejk priložnosti 2/3 4/11

Dvojice (M), finale:

B. BRYAN/M. BRYAN (ZDA/3) -

KONTINEN/PEERS (FIN/AVS/4)

Mladinke, finale:

KOSTJUK (UKR/11) - MASAROVA (ŠVI/1)

7:5, 1:6, 6:4



Mladinci, finale:

PIROS (MAD/15) - OLIEL (IZR/4)

4:6, 6:4, 6:3

Zmagovalke v Melbournu v zadnjih 25 letih:

1991 Monika Seleš

1992 Monika Seleš

1993 Monika Seleš

1994 Steffi Graf

1995 Mary Pierce

1996 Monika Seleš

1997 Martina Hingis

1998 Martina Hingis

1999 Martina Hingis

2000 Lindsay Davenport

2001 Jennifer Capriati

2002 Jennifer Capriati

2003 Serena Williams

2004 Justine Henin-Hardenne

2005 Serena Williams

2006 Amelie Mauresmo

2007 Serena Williams

2008 Marija Šarapova

2009 Serena Williams

2010 Serena Williams

2011 Kim Clijsters

2012 Viktorija Azarenka

2013 Viktorija Azarenka

2014 Na Li

2015 Serena Williams

2016 Angelique Kerber

2017 Serena Williams







A. G.