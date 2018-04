Bedene v Budimpešti v polfinalu, Hercogova izločila Kuznecovo

Ocenite to novico!

V polfinalu jo čaka Grkinja Sakkari

27. april 2018 ob 16:44,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 18:30

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je uvrstila v polfinale turnirja v Carigradu. V četrtfinalu je po dveh urah in 22 minutah ugnala Svetlano Kuznecovo s 6:1, 1:6 in 7:5.

V prvem nizu je Mariborčanka je blestela in povedla s 5:0. Rusinja, ki je leta 2009 dobila Roland Garros, se je prebudila v drugem nizu in zanesljivo izenačila na 1:1.

V odločilnem nizu je pri vodstvu s 5:4 Kuznecova servirala za zmago, a je izgubila tri igre zapored. Hercogova je v ključnih trenutkih prikazala najboljšo igro in prišla do odmevne zmage. V polfinalu se bo pomerila z Grkinjo Mario Sakkari, ki je v prvem četrtfinalu ugnala Nizozemko Arantxo Rus s 6:3 in 7:6.

"Prvi niz sem odigrala res vrhunsko. Proti taki igralki, kot je Kuznecova, je vedno težko, zato, ker izkoristi vsako priložnost, ki jo ima. V prvem nizu ji nisem pustila, da bi zadihala. V drugem nizu sem nato malo začutila fizične posledice, mogoče tudi zaradi živčnosti. Nisem igrala tako agresivno oziroma sem premalo izkoriščala svoj forhand. V zadnjem nizu sem nato naredila ponovno odličen preobrat, ko je ona že servirala za zmago. Moram reči, da sem zelo ponosna na to zmago. Vsekakor pa to še ni zadnja beseda tukaj v Carigradu. Pripravljena sem dobro in se že veselim polfinalne tekme," je povedala Hercogova.

Bedene ima lepo priložnost v Budimpešti

Aljaž Bedene je prav tako v odlični formi v Budimpešti. V četrtfinalu je bil peti nosilec boljši od italijanskega kvalifikanta Lorenza Sonega s 6:3, 2:6 in 6:2. Ljubljančan je najvišje postvaljeni igralec od vseh, ki so še ostali v žrebu in ima lepo priložnost za zmago v madžarski prestolnici.

Dvoboj je trajal kar dve uri in 24 minut. Bedene je najboljšo igro prikazal v odločilnem nizu, ko je prišel do brejka v prvi in peti igri. Vse štiri igre na svoj servis je zanesljivo dobil. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 95:88.

