Nadal izgubil uvodni niz, nato zmlel Fogninija

Đoković za polfinale z Nišikorijem

18. maj 2018 ob 17:06

Rim - MMC RTV SLO

Španski tenisač Rafael Nadal se je uvrstil v polfinale turnirja v Rimu, potem ko je s 4:6, 6:1 in 6:2 premagal domačega matadorja Fabia Fogninija.

Nadal je v prvem nizu povedel s 4:1, a je nato Fognini na krilih domačih navijačev naredil preobrat in dobil naslednjih pet iger za zmago s 6:4. Nadal je v nadaljevanju popolnoma zagospodaril na rimskem pesku, nasprotniku prepustil le tri igre in se po dveh urah in 14 minutah veselil zanesljive zmage.

Nadal je nasprotniku petkrat odvzel servis, medtem ko ga je sam izgubil le dvakrat. Razmerje točk je bilo 90:66 za Španca, ki je dobil še deseti od 13 dvobojev s Fogninijem.

V polfinale se je uvrstil tudi Hrvat Marin Čilić, ki je s 6:3 in 6:3 ugnal Španca Pabla Carreno Busto.

Srb Novak Đoković se bo za polfinale udaril z Japoncem Keijem Nišikorijem.

Slovo Srebotnikove med dvojicami

Zadnja slovenska predstavnica na teniškem turnirju v Rimu, specialistka za igro dvojic, Velenjčanka Katarina Srebotnik, je izpadla v četrtfinalu. S partnerico, Američanko Vanio King, sta morali priznati premoč drugopostavljenemu paru iz Češke Andrea Sestini Hlavackova/Barbora Strycova, ki je zmagal s 6:4, 6:2.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1000

RIM

(5.444.985 evrov, pesek)



Četrtfinale, tabela:

NADAL (ŠPA/1) - FOGNINI (ITA)

4:6, 6:1, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/11) - NIŠIKORI (JAP)

ČILIĆ (HRV/4) - CARRENO BUSTA (ŠPA/10)

6:3, 6:3



A. ZVEREV (NEM/2) - GOFFIN (BEL/9)

MEDNARODNI TURNIR WTA PREMIER 5

RIM

(2.703.000 evrov, pesek)



Četrtfinale, tabela:

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/7)



OSTAPENKO (LAT/5) - ŠARAPOVA (RUS)



SVITOLINA (UKR/4) - KERBER (NEM/11)

6:4, 6:4



WOZNIACKI (DAN/2) - KONTAVEIT (EST)

A. V.