Srebotnikova že končala nastope v Cincinnatiju

Nastopata tudi Klepačeva in Jakupovičeva

14. avgust 2018 ob 07:52

Cincinnati - MMC RTV SLO, STA

Katarina Srebotnik je že končala nastope na 2.874.299 dolarjev vrednem turnirju WTA v Cincinnatiju, potem ko je v paru z Američanko Vanio King izgubila dvoboj prvega kroga.

Slovensko-ameriško navezo sta po slabi uri in pol igre izločili Rusinja Vera Zvonarjova in Romunka Raluca Olaru, ki sta zmagali s 6:3, 4:6 in 10:3.

Na omenjenem turnirju v konkurenci dvojic nastopata še dve slovenski igralki. Predstavili se bosta tudi Andreja Klepač, ki je skupaj s Španko Mario Martinez Sanchez četrta nosilka, ter Dalila Jakupovič, ki igra skupaj s Čehinjo Renato Voračovo.

Cincinnati (Ž), dvojice:

OLARU (ROM)/ZVONARJOVA (RUS) - SREBOTNIK (SLO)/KING (ZDA)

6:3, 4:6, 10:3

M. L.