Teniški turnir v Rimu: Nadal - Đoković 7:6 (4), -:-

Zvečer obračun Zvereva in Čilića

19. maj 2018 ob 15:09

Rim - MMC RTV SLO

Ob 15.15 se je na teniškem turnirju v Rimu začel prvi polfinalni dvoboj v moški konkurenci. Nasproti si stojita stara znanca, Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković.

Gre za 51. medsebojni obračun teniških asov, uspešnejši je Beograjčan, ki je Nadala premagal 26-krat, nazadnje prav v Rimu pred dvema letoma, ko je bil s 7:5 in 7:6 boljši v četrtfinalu. Nazadnje sta se 'Nole' in 'Rafa' pomerila letos v Madridu, v polfinalu je bil v dveh nizih (6:2 in 6:4) boljši Majorčan.

Zvečer je na sporedu še drugi polfinalni obračun, ob 20. uri bosta na osrednje igrišče v večnem mestu stopila Nemec Alexander Zverev in Hrvat Marin Čilić.

Nadal v 'tie-breaku' strl žilavega Noleta

Prvi niz dvoboja je bil zelo napet in izenačen. Po mrtvem teku, ki je trajal pet iger, je bil Nadal tisti, ki je prvi odvzel začetni udarec nasprotniku, potem ko je po nevsiljeni napaki Đokovića izkoristil drugo priložnost. Vseeno se žilavi Beograjčan ni predal, igral je napadalno, s silovitimi forehandi je trl nasprotnika, izid je izenačil na 5:5, tenisača pa sta prvi niz popeljala do podaljšane igre, kjer pa je Srb storil preveč nevsiljenih napak za uspeh. Nadal je prvi niz dobil s 7:6 (4).

Rim (M)

(5.444.985 evrov, pesek)



Polfinale, danes ob 15.00:

NADAL (ŠPA/1) - ĐOKOVIĆ (SRB/11)

7:6 (4), -:-

Ob 20.00:

A. ZVEREV (NEM/2) - ČILIĆ (HRV/4)

M. L.