Teniški turnir v Rimu: Nadal - Đoković -:-, -:-

Zvečer obračun Zvereva in Čilića

19. maj 2018 ob 15:09

Rim - MMC RTV SLO

Ob 15.15 se je na teniškem turnirju v Rimu začel prvi polfinalni dvoboj v moški konkurenci. Nasproti si stojita stara znanca, Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković.

Gre za 51. medsebojni obračun teniških asov, uspešnejši je Beograjčan, ki je Nadala premagal 26-krat, nazadnje prav v Rimu pred dvema letoma, ko je bil s 7:5 in 7:6 boljši v četrtfinalu. Nazadnje sta se 'Nole' in 'Rafa' pomerila letos v Madridu, v polfinalu je bil v dveh nizih (6:2 in 6:4) boljši Majorčan.

Zvečer je na sporedu še drugi polfinalni obračun, ob 20. uri bosta na osrednje igrišče v večnem mestu stopila Nemec Alexander Zverev in Hrvat Marin Čilić.

Rim (M)

Polfinale, danes ob 15.00:

NADAL (ŠPA/1) - ĐOKOVIĆ (SRB/11)

Ob 20.00:

A. ZVEREV (NEM/2) - ČILIĆ (HRV/4)

M. L.