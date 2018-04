Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Dominic Thiem je serviral devet asov, Novak Đoković pa tri. Foto: Reuters Rafael Nadal je na pesku znova razred zase. Foto: Reuters Dodaj v

Thiem drugič v karieri premagal Đokovića

Nadal oddal le pet iger

19. april 2018 ob 16:39

Monte Carlo - MMC RTV SLO

V osmini finala turnirja v Monte Carlu je Dominic Thiem s 6:7, 6:3 in 6:4 premagal Novaka Đokovića. V četrtfinalu se bo pomeril z Rafaelom Nadalom.

24-letni Avstrijec, ki je peti nosilec turnirja, je v sedmem medsebojnem dvoboju drugič premagal Srba, ki je v zadnjih devetih mesecih odigral šele svoj deveti dvoboj. Dobil je zadnja dva obračuna, potem ko je bil boljši tudi lani v četrtfinalu Roland Garrosa in ga tedaj ustavil na poti k morebitni ubranitvi OP Francije. Dvoboj v Monte Carlu je trajal dve uri in pol.

Po brejku v drugi igri je v prvem nizu Thiem povedel že s 5:2, toda Đoković, ki je v karieri že dvakrat dobil turnir v Monte Carlu, je nato dobil tri zaporedne igre, ko mu je v deveti uspelo odvzeti začetni udarec nasprotnika. Vmes je imel Thiem pri vodstvu s 5:3 in 5:4 tudi tri žogice za zmago v nizu. Podaljšano igro je nato Đoković dobil s 7:2.

Začetek drugega niza je bil bolj izenačen, vendar pa je po izenačenju na 2:2 Thiem dvakrat zapored Noletu odvzel servis in zanesljivo po 6:2 izid v nizih izenačil. Odločilen trenutek zadnjega niza je bil v sedmi igri, ko je imel Đoković dve žogici za vodstvo s 4:3, vendar ju je Thiem ubranil, nato ubranil še eno in zatem izkoristil prvo svojo. Po vodstvu s 5:3 pa je Avstrijec še drugič zapored Srbu odvzel začetni udarec za uvrstitev v četrtfinale.

Hačanov nemočen proti Nadalu

Nadal, ki lovi enajsto lovoriko v kneževini, je dosegel že 65. zmago na tem turnirju. Na osrednjem stadionu je odpravil Karena Hačanova s 6:3 in 6:2. Obračun je trajal uro in 19 minut. V prvem nizu je Rus izgubil servis že v drugi igri. "Rafa" je povedel s 3:0, nato pa je v sedmi igri izgubil serrvis. V osmi igri je znova prišel do brejka in brez izgubljene točke v deveti igri potrdil zmago v uvodnem nizu.

V drugem nizu je Hačanov popustil, v prvi in peti igri je izgubil servis. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 56:35. Lani sta se Nadal in Thiem srečala štirikrat na pesku, enkrat je zmagal Avstrijec.

