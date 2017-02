Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jo Wilfried Tsonga ima v finalih razmerje zmag 13-11. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tsonga po 400. zmagi osvojil še 13. turnir na seriji ATP

Danes še finale v Buenos Airesu

19. februar 2017 ob 18:03

Rotterdam - MMC RTV SLO

Jo Wilfried Tsonga najbrž še dolgo ne bo pozabil tretjega tedna v februarju. V finalu teniškega turnirja v Rotterdamu je premagal Davida Goffina s 4:6, 6:4 in 6:1.

Za 31-letnika je to prvi osvojeni turnir po skoraj letu in pol, nazadnje je slavil septembra 2015 v Metzu. To je za Francoza 13. osvojeni turnir na seriji ATP. V polfinalu je premagal Tomaša Berdycha, kar je bila zanj jubilejna 400. zmaga na seriji.

Danes bo odigran še finale v Buenos Airesu, kjer se merita Kej Nišikori in Aleksander Dolgopolov.

Teniška turnirja, finala

Rotterdam (M):

(1.854.365 evrov, trda podlaga)



TSONGA (FRA/6) - GOFFIN (BEL/3)

4:6, 6:4, 6:1

Buenos Aires (M):

(624.340 am. dolarjev, pesek)



NIŠIKORI (JAP/1) - DOLGOPOLOV (UKR)

S. J.