Za naslov v Portorožu Arnaboldi in Lestienne

Finale bo v soboto ob 21.00

11. avgust 2018 ob 01:00

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Andrea Arnaboldi in Constant Lestienne se bosta pomerila v finalu challengerja v Portorožu. 30-letni Italijan bo naskakoval največji uspeh v karieri, štiri leta mlajši Francoz pa se bo potegoval za drugi naslov na turnirjih serije challenger.

Petkov večer na osrednjem igrišču v Portorožu se je zavlekel pozno v noč. Prvi polfinale se je zavlekel do 23.15. Španec Adrian Menendez Maceiras in Arnaboldi sta odigrala le dva niza. Italijan je bil boljši s 7:6 in 7:5. Krajši je bil drugi polfinale, v katerem je 26-letni Lestienne (224. na lestvici ATP) premagal Nemca Dominika Köpferja s 6:3 in 6:2 po uri in 23 minutah.

Menendez Maceiras in Arnaboldi sta za prve štiri igre potrebovala neverjetnih 45 minut. Prvi niz se je končal po uri in 36 minutah, dvoboja pa je bilo konec po dobrih treh urah. Zanimivo, da sta se igralca v polfinalu srečala tudi prejšnji teden na challengerju v Segovii v Španiji, kjer je slavil Španec s 7:6 in 7:6.

"Do zdaj sem odigral osemnajst polfinalov na challengerjih, nikoli pa nisem igral v finalu. Če mislite, da je bil današnji dvoboj dolg, vam moram povedati, da imam rekord Roland Garrosa po dolžini dvoboja v kvalifikacij. Kar poglejte na Wikipedijo," je dejal Arnaboldi. Leta 2015 je dvoboj na dva dobljena niza igral štiri ure in 26 minut ter ga dobil s 27:25 v tretjem nizu.

Granollers in Rosol najboljša med dvojicami

Pred polfinaloma je bil na sporedu finale dvojic. Zmagala sta Španec Gerard Granollers in Čeh Lukaš Rosol, ki sta bila v finalu boljša od Srba Nikole Čačića in Avstrijca Lucasa Miedlerja s 5:7, 6:2 in 10:4. Zmagovalca sta si razdelila 3950 evrov, poraženca pa sta prejela 2350 evrov.

PORTOROŽ

(64.000 evrov, trda podlaga)

Polfinale:

LESTIENNE (FRA) - KÖPFER (NEM)

6:3, 6:2

ARNABOLDI (ITA/8) - MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/3)

7:6 (4), 7:5

