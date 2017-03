Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slavje Marit Björgen ob prihodu v cilj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Björgnova več kot dve minuti pred vso konkurenco

Slovenke niso nastopile

12. marec 2017 ob 15:16

Oslo - MMC RTV SLO

Norvežanka Marit Björgen je bila na tekmi smučarskih tekačic za svetovni pokal v Oslu na 30 km klasično razred zase. Vse tekmice je prehitela za več kot dve minuti.

S tem je že 107. zmagala v svetovnem pokalu. Odpor konkurentk je strla že na začetku in nato sama tekla v ospredju.

Na tem prizorišču je 38-letna Norvežanka zmagala še petič, skupno se je na zmagovalne stopničke v karieri povzpela 172-krat. Druga je bila tokrat Finka Krista Parmakoski, tretja pa njena rojakinja Kerttu Niskanen.

30 km klasično (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 1:22:59,2 2. K. PARMAKOSKI FIN +2:05,8 3. K. NISKANEN FIN 2:07,0 4. H. WENG NOR 2:08,6 5. C. KALLA ŠVE 2:11,7 6. J. KOWALCZYK POL 2:12,9 Slovenk ni bilo na štartu.

Svetovni pokal (27/32): 1. H. WENG NOR 1.746 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.446 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.352 4. S. NILSSON ŠVE 1.209 5. M. BJÖRGEN NOR 975 30. A. LAMPIČ SLO 230 40. K. VIŠNAR SLO 134 53. V. FABJAN SLO 82 57. A. ČEBAŠEK SLO 73 115. E. UREVC SLO 1

M. R.