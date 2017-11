Charlotte Kalla pred falango Norvežank

Slovenke brez točk

26. november 2017 ob 11:10

Ruka - MMC RTV SLO

Charlotte Kalla je v Ruki dobila uvodno turnejo, saj je prva v cilj pritekla na 10 kilometrov zasledovalno v prosti tehniki.

S tem je osvojila 200 točk za svetovni pokal in je tudi vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu. Za njo so se razvrstile kar štiri Norvežanke, najmanj je zaostala Marit Björgen (+9,7), tretja pa je bila Ragnhild Haga (+33,9). Hagova je bila sicer zmagovalka etape,

saj je najhitreje pretekla deset kilometrov.

Slovenke spet niso navdušile in niso posegle po točkah. Anamarija Lampič je v etapi zasedla 42. mesto, kar ji je skupno prineslo 48. mesto na turneji.

Turnejo bodo danes končali še moški.

10 km zasledovalno, prosto (Ž): 1. C. KALLA ŠVE 25:50,1 2. M. BJÖRGEN NOR +9,7 3. R. HAGA NOR 33,9 4. H. WENG NOR 38,0 5. I. F. ÖSTBERG NOR 40,2 6. T. STADLOBER AVT 41,0 7. S. NILSSON ŠVE 46,7 8. N. NEPRAJEVA RUS 1:01,6 9. I. INGEMARSDOTTER ŠVE 1:10,1 10. S. BJORNSEN ZDA 1:18,0 ... 48. A. LAMPIČ SLO 3:51,9 55. A. ČEBAŠEK SLO 4:24,3 71. L. EINFALT SLO 6:17,4 78. E. UREVC SLO 8:26,0 Ženske (4/31): 1. C. KALLA ŠVE 311 2. M. BJÖRGEN NOR 247 3. R. HAGA NOR 204 4. H. WENG NOR 186 5. S. NILSSON ŠVE 172 ... 36. K. VIŠNAR SLO 14

S. J.