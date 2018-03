Ema Klinec z drugega padla na šesto mesto

V nedeljo v Oberstdorfu sklep sezone

24. marec 2018 ob 17:00

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Japonska smučarka skakalka Sara Takanaši je dobila predzadnjo tekmo za svetovni pokal v Oberstdorfu. Najboljša Slovenka Ema Klinec je končala na šestem mestu.

Emi Klinec je po prvi seriji kazalo še bolje, saj je s skokom 97,5 m držala drugo mesto, za Takanašijevo. A se ji nato drugi skok (93,0 m) ni posrečil, tako da je zdrsnila po lestvici.

Poleg Eme Klinec je v finalni seriji nastopilo tudi preostalih pet slovenskih reprezentantk, ki so bile uspešne v kvalifikacijah. Jerneja Brecl je bila deseta, Špela Rogelj 14., Urša Bogataj 17., Nika Križnar 22., Katra Komar pa 29. Komarjeva je tako prišla do prvih točk v karieri.

Klinčeva zadovoljna s šestim mestom

"Letos sem bila dvakrat šesta do danes, a nikoli nisem bila zadovoljna, danes pa sem. Delo v zadnjih 14 dneh, ko ni bilo tekem, se je poplačalo. Morda je bil zame malce šok, da sem bila po prvi seriji tako visoko. Skok mi je res uspel. Včasih sem to zadržala in potem naredila še boljši drugi skok. Tokrat sem prišla iz druge situacije na drugo mesto. Zanimivo je, kako odreagira glava, a to je lep nivo skokov in s tem želim nadaljevati," je po tekmi povedala Klinčeva.

Rekordna 54. zmaga Takanašijeve

V boju za vrh je Takanašijeva slavila pred Avstrijko Danielo Iraschko Stolz in Norvežanko Marin Lundby, ki si je že pred Oberstdorfom zagotovila veliki kristalni globus. Takanašijeva se je veselila rekordne 54. zmage v karieri.

V nedeljo bo v Oberstdorfu na sporedu še zadnja tekma svetovnega pokala 2017/18 za ženske, skupno zmago si je že pred časom zagotovila Norvežanka Lundbyjeva.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (Ž) OBERSTDORF, prva tekma Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 100,5/96,5 227,1 2. D. IRASCHKO AVT 101,0/101,0 224,1 3. M. LUNDBY NOR 93,5/95,5 221,7 4. C. VOGT NEM 93,5/94,5 210,6 5. J. ITO JAP 94,5/92,0 205,2 6. E. KLINEC SLO 97,5/93,0 204,7 7. A. O. STRÖM NOR 96,0/91,0 203,4 8. K. ALTHAUS NEM 91,5/94,0 201,1 9. I. AVAKUMOVA RUS 94,0/86,0 189,5 10. J. BRECL SLO 90,5/92,0 187,7 ... 14. Š. ROGELJ SLO 89,0/89,0 182,5 17. U. BOGATAJ SLO 84,0/92,0 178,0 22. N. KRIŽNAR SLO 85,5/86,5 161,8 29. K. KOMAR SLO 82,5/78,0 137,6

SKUPNI VRSTNI RED Po 16. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 1.280 2. K. ALTHAUS NEM 892 3. S. TAKANAŠI JAP 816 4. J. ITO JAP 621 5. I. AVAKUMOVA RUS 551 6. C. VOGT NEM 538 7. C. HÖLZL AVT 410 8. D. IRASCHKO-S. AVT 370 9. N. KRIŽNAR SLO 367 10. E. KLINEC SLO 361 11. U. BOGATAJ SLO 341 ... 19. Š. ROGELJ SLO 161 31. J. BRECL SLO 56 36. M. VTIČ SLO 34 52. K. KOMAR SLO 2

A. V.