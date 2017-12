Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Filip Flisar ima v olimpijski sezoni visoke cilje. Foto: EPA Dodaj v

Filip Flisar po novem padcu: Spremlja me nesreča

Ogorelc izpadel že v prvem nastopu

15. december 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filip Flisar je v Montafonu dobro nastopal, a se je spet zapletel v padec, zaradi katerega je svoje nastope končal v četrtfinalu.

Najuspešnejši Slovenec je začel odlično, saj je zmagal tako v svoji skupini šestnajstine finala in osmini finala. Dobro je štartal tudi v četrtfinalu, kjer se je s Kanadčanom McDonaldom boril za prvo mesto, v enem od zavojev je krajšo potegnil Flisar in končal v snegu. Slovenec je sicer vstal in nadaljeval nastop, a seveda višje od četrtega mesta v skupini ni mogel.

"Videti je, da me malo spremlja nesreča. Boljše malo nesreče, kot pa da bi zaostajal. Dvakrat sem izpadel na zelo podoben način, tako da sta mi tekmeca zapeljala na smuči, v Val Thorensu Fiva, tokrat MacDonald. Jasno, da so bila pričakovanja višja, smučanje je bilo super. Kaj naj? S tem se moram sprijazniti, iti dalje, in to je to. Kanadčanu, ki je dokaj nov v karavani in ga še nihče ne pozna prav dobro, ne vemo, kakšen je njegov slog smučanja, sem želel biti dokaj blizu, on pa je zavil levo in zgodilo se je," je tretjo tekmo sezone ocenil Mariborčan.

V šestnajstini finala je nastopil tudi Blaž Ogorelc, ki pa ni prišel do cilja.

Tekmo je zaznamovalo kar precej padcev v obeh kategorijah. Med moškimi je zmagal Rus Sergej Ridzik, med ženskami pa Kanadčanka Fanny Smith.

