Fourcade nadaljuje zmagoviti niz; Bauer 14., Fak ob vrnitvi 56.

13. januar 2017 ob 16:02

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Francoski biatlonec Martin Fourcade je dobil šprint za svetovni pokal v Ruhpoldingu. S 14. mestom se je izkazal Klemen Bauer.

Fourcade je za deveto zmago v sezoni slavil z 18 sekundami prednosti pred Avstrijcem Julianom Eberhardom, medtem ko je tretje mesto pripadlo Norvežanu Emilu Hegleju Svendsenu, ki je zaostal 39 sekund.

Bauer je ob enem zgrešenem strelu osvojil 14. mesto. Jakov Fak se je na tekmovališča vrnil po desetmesečni odsotnosti in končal na 56. mestu.

SVETOVNI POKAL RUHPOLDING

Šprint (M), 10 km: * 1. M. FOURCADE FRA 22:34,2 (0) 2. J. EBERHARD AVT +18,0 (0) 3. E. H. SVENDSEN NOR 39,7 (0) 4. A. PEIFFER NEM 51,8 (0) 5. S. SCHEMPP NEM 52,8 (1) 6. D. MALIŠKO RUS 56,2 (0) 7. D. PIDRUČNI UKR 59,5 (0) 8. O.-E. BJOERNDALEN NOR 1:00,4 (1) 9. D. LANDERTINGER AVT 1:02,8 (1) 10. L.-H. BIRKELAND NOR 1:07,7 (0) ... 14. K. BAUER SLO 1:17,4 (1) 56. J. FAK SLO 2:15,2 (2) 78. M. DOVŽAN SLO 3:01,5 (2) 101.R. TRŠAN SLO 4:07,3 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Svetovni pokal (12/25): 1. M. FOURCADE FRA 670 2. S. SCHEMPP NEM 410 3. A. ŠIPULIN RUS 397 4. A. PEIFFER NEM 369 5. E. LESSER NEM 361 ... 44. K. BAUER SLO 68 85. M. DRINOVEC SLO 2

A. V.