Ga-Pa: Kvalifikacije Forfangu, na tekmi vseh sedem Slovencev

Kvalifikacije pred drugo tekmo letošnje novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu je dobil Norvežan Johann Andre Forfang. Trije Slovenci med deseterico.

Slovenski reprezentanci je uspel lep ekipni uspeh. Jernej Damjan je s skokom, dolgim 134,0 m, osvojil 8. mesto, za njim sta se zvrstila Anže Semenič (132,5 m) in Peter Prevc (131,0 m). Na tekmo so se uvrstili še preostali štirje varovanci Gorana Janusa: Timi Zajc (130,0 m) je bil 16., Tilen Bartol (127,5 m) 21., Domen Prevc (125,0 m) 26., Žiga Jelar (121,5 m) pa 34.

Daljava kvalifikacij je uspela Forfangu, ki je pristal pri 140,0 m - prav takšna daljava je uspela tudi Zajcu na drugem treningu -, drugo in tretje mesto sta osvojila Poljaka David Kubacki in Štefan Hula - oba sta skočila 135,5 m. Njun rojak Kamil Stoch, zmagovalec uvodne tekme turneje v Oberstdorfu, je kvalifikacije končal na 6. mestu (131,5 m).

Simon Ammann, ki je tekmo v Garmischu dobil v sezoni 2010/11, je ostal brez ponedeljkovega nastopa, kvalifikacije je sklenil na 51. mestu.

Jelar dobil Krafta, Zajc Fettnerja

Rezultati kvalifikacij so prinesli tudi pare za 1. serije v Garmischu. Prvi od Slovencev bo nastopil Domen Prevc, v drugem paru se bo pomeril s Poljakom Piotrom Žylo, v petem paru se bosta pomerila Avstrijec Michael Hayböck in Tilen Bartol. Žiga Jelar bo v paru nastopil z Avstrijcem Stefanom Kraftom, Timi Zajc je za nasprotnika dobil Avstrijca Manuela Fettnerja. V zadnjem delu prve serije bomo videli tri zaporedne pare, v katerih bodo nastopili slovenski skakalci. Najprej se bosta pomerila Peter Prevc in Čeh Roman Koudelka, sledita še dvoboja med Anžetom Semeničem in Rusom Jevgenijem Klimovim in Jernejem Damjanom ter Čehom Vojtehom Šturso.

Zajc in P. Prevc blestela na treningih

Trening pred kvalifikacijami je pripadel Freitagu, ki je za točko prehitel Japonca Džunšira Kobajašija, tretje mesto je zasedel Peter Prevc, ki mu je sicer uspel najdaljši skok na treningu (138,0 m). Skočil je tri metre dlje od Gregorja Schlierenzauerja (135,0 m). Freitag je doskočil pri 132,5 m. Šesto mesto sta si delila Damjan (124,5 m) in Bartol (129,0 m), oba sta dosegla 73,1 točke, Semenič (128,5 m) je bil 19., Jelar 24. (124,5 m), Zajc 33. (123,0 m), Domen Prevc 34. (121,5 m). Na drugem treningu je daljava dneva uspela Zajcu, doskočil je pri 140,0 m, kar je zadostovalo za prvo mesto. Med prvih deset se je od Slovencev uvrstil le še Peter Prevc, bil je sedmi (130,5 m).

Tekma se bo začela v ponedeljek ob 14. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju.

66. novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen

Kvalifikacije: daljava točke 1. J. A. FORFANG NOR 140,0 143,8 2. D. KUBACKI POL 135,5 136,2 3. S. HULA POL 135,5 135,8 4. R. FREITAG NEM 135,0 134,8 5. D. KOBAJAŠI JAP 136,0 134,4 6. K. STOCH POL 131,5 132,5 7. R. JOHANSSON NOR 133,5 131,1 8. J. DAMJAN SLO 134,0 129,9 9. A. SEMENIČ SLO 132,5 129,6 10. P. PREVC SLO 131,0 129,0 ... 16. T. ZAJC SLO 130,0 124,7 21. T. BARTOL SLO 127,5 118,8 26. D. PREVC SLO 125,0 114,5 34. Ž. JELAR SLO 121,5 111,3

Pari 1. serije:

TAKEUČI (JAP/26) - PASCHKE (NEM/25)

D. PREVC (SLO/27) - ZYLA (POL/24)

ZOGRAFSKI (BOL/28) - TANDE (NOR/23)

HUBER (AVT/29) - R. KOBAJAŠI (JAP/22)

HAYBÖCK (AVT/30) - BARTOL (SLO/21)



GRANERUD (NOR/31) - LEYHE (NEM/20)

SCHLIERENZAUER (AVT/32) - KOT (POL/19)

DESCHWANDEN (ŠVI/33) - KORNILOV (RUS/18)

JELAR (SLO/34) - KRAFT (AVT/17)

FETTNER (AVT/35) - ZAJC (SLO/16)



AIGNER (AVT/36) - WELLINGER (NEM/15)

SIEGEL (NEM/37) - FANNEMEL (NOR/14)

SCHMID (NEM/38) - GEIGER (NEM/13)

WOLNY (POL/39) - EISENBICHLER (NEM/12)

DESCOMBES (FRA/40) - STJERNEN (NOR/11)

KOUDELKA (ČEŠ/41) - P. PREVC (SLO/10)

KLIMOV (RUS/42) - SEMENIČ (SLO/9)

ŠTURSA (ČEŠ/43) - DAMJAN (SLO/8)

AALTO (FIN/44) - JOHANSSON (NOR/7)

WANK (NEM/45) - STOCH (POL/6)



COLLOREDO (ITA/44) - D. KOBAJAŠI (JAP/5)

INSAM (ITA/47) - FREITAG (NEM/4)

KOŽIŠEK (ČEŠ/48) - HULA (POL/3)

BOYD-CLOWES (KAN/49) - KUBACKI (POL/2)

LEAROYD (FRA/50) - FORFANG (NOR/1)

