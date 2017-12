Zmaga Stocha, ponesrečen skok Prevca, Damjan 14.

Do točk štirje Slovenci

Poljak Kamil Stoch je zmagovalec uvodne tekme novoletne turneje smučarjev skakalcev v Oberstdordu. Jernej Damjan je bil na 14. mestu najboljši Slovenec, medtem ko je Peter Prevc ostal brez finala.

Prevcu, morda prvemu slovenskemu adutu na prestižni turneji, se je skok v prvi seriji povsem ponesrečil. Prevc je v zahtevnih vremenskih razmerah (dež in veter v hrbet) pristal pri 100,5 m, kar je bilo premalo, da bi izločil Nemca Constantina Schmida (114,5 m). Končal je na 40. mestu.

Poleg Damjana, ki je v finalu pridobil eno mesto, so od Slovencev do točk prišli še 16. Tilen Bartol, 19. Žiga Jelar (po prvi seriji je bil 12.) in 26. Timi Zajc. Poleg Prevca je bil v prvi seriji prekratek tudi 41. Anže Semenič (98,0 m).

Stoch z daljavo dneva 137,0 m do zmage

Stoch je obrambo skupne zmage na turneji štirih skakalnic začel na najboljši možni način. Na vrh se je zavihtel s četrtega mesta po prvi seriji. V finalu mu je s 137,0 m uspela daljava dneva, tako da je na koncu za štiri točke premagal Nemca Richarda Freitaga, medtem ko je bil tretji njegov rojak Dawid Kubacki. Vodilni po prvi seriji Avstrijec Stefan Kraft je imel v finalu nekoliko smole z razmerami, tako da je padel na četrto mesto.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Žiga JELAR 123,0 115,0 Jernej DAMJAN 120,5 118,0 Tilen BARTOL 116,5 123,5 Timi ZAJC 115,5 125,0 Peter PREVC 100,5 Anže SEMENIČ 98,5

Veter, dež in sneg v Oberstdorfu

Vreme v Oberstdorfu je bilo zelo zahtevno za skakalce, saj je poleg spremenljivega in močnega vetra praktično vseskozi deževalo, občasno pa rahlo snežilo.

V nedeljo ob 14.00 kvalifikacije v Ga-Pa-ju

V nedeljo ob 14.00 bodo v Garmisch-Partenkirchnu kvalifikacije pred tekmo na novega leta dan. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) OBERSTDORF, novoletna turneja

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 126,0/137,0 279,7 2. R. FREITAG NEM 128,5/127,0 275,5 3. D. KUBACKI POL 126,5/129,0 270,1 4. S. KRAFT AVT 132,0/119,0 262,8 5. S. HULA POL 123,0/120,5 259,2 6. D. KOBAJAŠI JAP 126,5/123,0 257,1 7. A. FANNEMEL NOR 129,0/124,5 255,3 . J. A. FORFANG NOR 114,5/126,5 255,3 9. M. EISENBICH. NEM 128,5/117,5 255,1 10. A. WELLINGER NEM 115,0/123,0 254,0 ... 14. J. DAMJAN SLO 120,5/118,0 245,0 16. T. BARTOL SLO 116,5/123,5 241,7 19. Ž. JELAR SLO 123,0/115,0 240,1 26. T. ZAJC SLO 115,5/125,0 224,8 40. P. PREVC SLO 100,5 87,6 41. A. SEMENIČ SLO 98,0 83,5

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 132,0 135,5 2. R. FREITAG NEM 128,5 135,2 3. D. KUBACKI POL 126,5 131,2 4. K. STOCH POL 126,0 131,1 . A. FANNEMEL NOR 129,0 131,1 6. M. EISENBICH. NEM 128,5 131,0 7. S. HULA POL 123,0 129,5 8. R. KOBAJAŠI JAP 121,5 128,0 9. P. ZYLA POL 127,5 127,7 10. G. SCHLIEREN. AVT 116,5 125,1 ... 12. Ž. JELAR SLO 123,0 122,0 15. J. DAMJAN SLO 120,5 120,8 23. T. BARTOL SLO 116,5 116,5 29. T. ZAJC SLO 115,5 105,4 40. P. PREVC SLO 100,5 87,6 41. A. SEMENIČ SLO 98,0 83,5

