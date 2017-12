Jakov Fak vesel, da je spet med biatlonsko elito

Očetovstvo še dodatna motivacija za Faka

5. december 2017 ob 18:24

Ljubljana

Slovenski biatlonec Jakov Fak je strnil vtise po izjemno uspešnem uvodnem vikendu sezone svetovnega pokala v Östersundu, ki ga je kronal z drugim mestom na zasledovalni tekmi.

"Zame je bilo zelo emotivno. Posebej po lanski sezoni, ki sem jo gledal po televiziji. Bilo mi je zelo težko. Včasih sem bil kar slabe volje. Imel sem obdobje, ko sem lahko le spal, šel jest in sem bil utrujen. Povratek je zame življenjsko pozitiven dogodek. Od lanskega leta pa imam še en razlog več za trud, da bi bil še boljši, saj sem postal oče," se je uvodoma na težko obdobje spomnil 30-letnik.

Fak je končno zdrav

Z drugim mesto je tudi potrdil normo za februarske olimpijske igre v Južni Koreji. "Dejstvo je, da sem zdrav, kar je bilo v zadnjih dveh letih redkost. Dosegel sem vzpodbuden rezultat, ki daje optimizem, nov val energije. Upam, da nas bo ponesel čim dlje. Je olimpijska sezona. Mene čaka še težja naloga. Eno je priti nazaj, drugo se je obdržati na vrhu. Verjamem vase in ostane nam edino, da pridno delamo," je nadaljeval.

Nato pa je opisal zadnji krog nedeljske tekme, ko si je pritekel drugo mesto: "Zadnji krog sem bil zelo samozavesten. Vedel sem, kaj bom naredil, vedel sem, kje so zasledovalci. Če bi zmanjšali zaostanek za 10 sekund, bi v zadnjih 500 metrih ostali brez energije. Ni me skrbelo, kaj je za mano. Martin Fourcade je imel takšno prednost, da je bilo le vprašanje dvoboja med mano in Fillonom Mailletom. Ampak sem bil dosti prepričan v svojo zmago."

Drugo mesto nagrada, ki vse poplača

Posebej se je zahvalil pokroviteljem in ekipi, ki so ostali ob njem v zadnjih dveh letih, čeravno praktično sploh ni tekmoval. Poudaril je tudi, da je bil od maja in začetka priprav zelo malo doma z družino, drugo mesto pa je nagrada, ki je vse poplačala.

Zadovoljen se je iz Östersunda vrnil tudi Klemen Bauer, ki je bil deseti in prav tako presenetil. "Deseto mesto je tisto pravo za uvod v sezono. Želel sem si takega rezultata, kajti to pomeni potrditev dobrega dela skozi poletje in jesen. Dobro smo delali, vse je šlo po pravi poti. Videl sem, da držim stik z najboljšimi, da je možno biti pri vrhu. To je pomembno za nadaljevanje sezone," je povedal.

Nastope moškega dela reprezentance je zelo pozitivno ocenil glavni trener Tomaš Kos: "Dosežek Jakova je bil fantastičen. Veseli me, da se je vrnil na nivo, kot smo ga od njega pričakovali. Posledično moram pohvaliti celo ekipo. Rezultati z začetka sezone so vzpodbudni. Veseli smo, to je bistvo, zakaj to počnemo."

Čeprav ni bila na vrhu, je bila z nastopi zadovoljna tudi Anja Eržen. S 47. mestom je namreč potrdila olimpijsko normo. Verjame, da bo v primeru novega dobrega strelskega nastopa kmalu med dobitnicami točk. "Sem sposobna več in s tako miselnostjo grem v naslednje tekme," je povedala Erženova.

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec tedna v Hochfilznu.

