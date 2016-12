Janus: Uživam v skokih, ki jih dela Domen

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Goran Janus je zadovoljen z nastopi Domna Prevca. Foto: Borut Živulović/BoBo Na tekmah, ki si sledijo druga za drugo, je težko določene stvari popravljati, če določenih občutkov nimaš. Ta trening bo zdaj zelo prišel prav. Peter je drugače pokazal zelo širok spekter, od boljših do slabših skokov. Zdaj je treba najti sredinsko in malce višjo varianto. Goran Janus VIDEO Janus uživa v skokih Domn... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

26. december 2016 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Želimo si, da je čim več fantov v točkah. Trudili se bomo iz tekme v tekmo," je pred začetkom novoletne turneje dejal selektor slovenskih smučarskih skakalcev Goran Janus.

46-letni Ljubljančan ima pred začetkom turneje štirih skakalnic sladke skrbi, saj se bo znova lahko zanesel na Prevca. Lani je Peter Prevc zmagal in visoko v zrak dvignil zlatega orla, letos zelo dobro kaže njegovemu mlajšemu bratu Domnu Prevcu, trenutno vodilnemu v skupnem seštevku za svetovni pokal.

"Generalno gledano sem zadovoljen. Uživam v skokih, ki jih dela Domen. Ta trenutek je močan. Je pa treba te stvari zadržati, drugi pa se morajo izboljšati," je v pogovoru za Televizijo Slovenija Mihi Mišiču dejal Janus. "Želimo si, da je čim več fantov v točkah. Trudili se bomo iz tekme v tekmo."

Domen Prevc je letos z izjemnimi predstavami vsekakor opozoril nase. Nanizal je štiri zmage na štirih različnih prizoriščih - v Ruki, Klingenthalu, Lillehammerju in nazadnje še Engelbergu. Nekoliko slabše pa gre Petru Prevcu, ki po vrhunski lanski sezoni, v kateri mu ni bilo para, letos ne niza takšnih rezultatov. Sezono je sicer začel z uvrstitvijo na stopničke (3. mesto v Ruki), nato pa je začel padati v formi. Na zadnji tekmi v Engelbergu se mu med drugim ni uspelo uvrstiti v finalno serijo (33. mesto). "Na tekmah, ki si sledijo druga za drugo, je težko popravljati določene stvari, če določenih občutkov nimaš. Ta trening bo zdaj zelo prišel prav. Peter je drugače pokazal zelo širok spekter, od boljših do slabših skokov. Zdaj je treba najti sredinsko in malce višjo varianto," je priznal Janus, ki ne želi napovedati razpleta novoletne turneje. "Treba bo počakati do 6. januarja, pa bomo videli," je sklenil.

Spored novoletne turneje

Četrtek ob 16.45:

Oberstdorf, kvalifikacije

Petek ob 16.45:

Oberstdorf, prva tekma turneje

Sobota ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje

Torek, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sreda, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje

Četrtek, 5. januarja, ob 16.45:

Bischofshofen, kvalifikacije

Petek, 6. januarja, ob 16.45:

Bischofshofen, četrta tekma turneje

M. L.