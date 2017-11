Jubilejna 20. zmaga Jansruda, Kline 19.

Svetovni prvak Guay zaradi bolečin v hrbtu ni nastopil

26. november 2017 ob 20:04,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 22:24

Norvežan Kjetil Jansrud je v Lake Louisu zmagal na prvem superveleslalomu v tej sezoni. Boštjan Kline je bil 19., točke je osvojil tudi Martin Čater za 23. mesto.

Za Jansruda je to jubilejna 20. zmaga v svetovnem pokalu, deseta v superveleslalomu. V pretekli sezoni dobitnik malega kristalnega globusa v tej disciplini je bil najhitrejši tudi na vseh vmesnih časih.

Drugo mesto je z 28 stotinkami zaostanka zasedel Avstrijec Max Franz, tretje pa njegov rojak Hannes Reichelt, ki je zaostal še štiri stotinke več. Za njima sta se zvrstila še dva Norvežana, Aleksander Aamodt Kilde in Aksel Lund Svindal.

Svetovni prvak iz St. Moritza, Kanadčan Erik Guay, zaradi bolečin v hrbtu ni štartal. Zmagovalec sobotnega smuka, Švicar Beat Feuz, je končal na 12. mestu.

Končni vrstni red: 1. K. JANSRUD NOR 1:30,76 2. M. FRANZ AVT +0,28 3. H. REICHELT AVT 0,32 4. A. A. KILDE NOR 0,41 5. A. L. SVINDAL NOR 0,52 6. C. INNERHOFER ITA 1,05 7. D. PARIS ITA 1,10 8. P. FILL ITA 1,15 9. V. KRIECHMAYR AVT 1,16 10. J. FERSTL NEM 1,17

...

12. B. FEUZ ŠVI 1,35 19. B. KLINE SLO 1,75 23. M. ČATER SLO 2,11 38. K. KOSI SLO 2,96 46. T. DEBELAK SLO 3,55

Odstop: Mayer, Ligety; ni štartal: Guay

