Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je prismučal do tretje najboljše smukaške uvrstitve v karieri. V prejšnji sezoni je bil drugi v Hinterstoderju, decembra pa četrti v Val d'Iseru. Foto: Reuters VIDEO Smukaški nastop Boštjana... Sorodne novice V Garmischu grdi padci in presenetljiva zmaga Ganonga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kline z lepo popotnico na svetovno prvenstvo

Kosi in Perko pri repu uvrščenih

28. januar 2017 ob 11:59,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 14:00

Garmisch Partenkirchen - MMC RTV SLO

Boštjan Kline je na drugem smuku v Garmischu, zadnjem pred svetovnim prvenstvom, zasedel 6. mesto, kar je njegova tretja najboljša uvrstitev v tej sezoni. Zmagal je Avstrijec Hannes Reichelt.

Za razliko od petkove preizkušnje, ki so jo zaznamovali hudi padci, je drugi smuk minil precej bolj mirno. Reichelt se je na progo podal s številko ena in njegovega časa do konca ni izboljšal nihče. Nazadnje je smuk s številko ena dobil Chritof Innerhofer leta 2008 v Bormiu.

Avstrijec je ponovil uspeh iz Garmischa izpred dveh, skupno pa je slavil 12. v karieri. Najbolj sta se mu približala Italijan Peter Fill (+0,16) in Švicar Beat Feuz (0,52).

Kline je v petek odstopil, tokrat pa je s številko dve dobro opravil z zavito progo. Za Avstrijcem je zaostal za 92 stotink, kar je pomenilo šesto mesto. Boljši v smuku je bil v tej sezoni le v Val d'Iseru, ko je osvojil četrto mesto. Peti je bil dan prej v super-G-ju. 25-letni Mariborčan je prišel do tretje najboljše smukaške uvrstitve v karieri.

Klemen Kosi (+2,99) in Rok Perko (4,33) sta končala tekmo pri repu uvrščenih. Martin Čater je odstopil.

To je bil zadnji smuk pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začel 7. februarja v St. Moritzu. V Garmischu bo v nedeljo še veleslalom.

Končni vrstni red: 1. H. REICHELT AVT 1:53,83 2. P. FILL ITA +0,16 3. B. FEUZ ŠVI 0,52 4. D. PARIS ITA 0,76 5. K. JANSRUD NOR 0,81 6. B. KLINE SLO 0,92 7. V. KRIECHMAYR AVT 0,99 8. A. THEAUX FRA 1,04 9. B. ROGER FRA 1,18 10. R. BAUMANN AVT 1,28 . A.-A. KILDE NOR 1,28 12. T. GANONG ZDA 1,31 ... 38. K. KOSI SLO 2,99 41. R. PERKO SLO 4,33 Odstop: Čater SKUPNI VRSTNI RED (25/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.160 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 792 3. A. PINTURAULT FRA 713 4. K. JANSRUD NOR 669 5. F. NEUREUTHER NEM 485 6. M. MOELGG ITA 450 7. D. PARIS ITA 415 8. A. A. KILDE NOR 406 9. P. FILL ITA 382 10. H. REICHELT AVT 323 ... 31. B. KLINE SLO 184 43. Ž. KRANJEC SLO 139 87. M. ČATER SLO 54 90. Š. HADALIN SLO 47 96. K. KOSI SLO 37 144. T. DEBELAK SLO 5 SMUK (5/8): 1. P. FILL ITA 279 2. K. JANSRUD NOR 247 3. D. PARIS ITA 218 4. H. REICHELT AVT 200 5. A. THEAUX FRA 170 6. T. GANONG ZDA 169 7. B. FEUZ ŠVI 143 8. A. L. SVINDAL NOR 140 9. M. FRANZ AVT 131 10. E. GUAY KAN 125 ... 20. B. KLINE SLO 94 48. K. KOSI SLO 1

R. K.