Na turnejo Tour de Ski trije slovenski tekači

Za "ogrevanje" v soboto DP v šprintu

20. december 2017 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v smučarskem teku je predstavila nekaj osnovnih ciljev za nadaljevanje sezone, ki bo enega izmed vrhuncev dosegla na novoletni turneji Tour de Ski.

Tja potuje le trojica, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič in Miha Šimenc, drugi se bodo pripravljali doma.

Tekači in tekačice bodo na najvišji ravni dejavni že prej, saj jih že v soboto v Planici čaka državno prvenstvo v sprintih, neposredno pred olimpijskimi igrami na istem prizorišču pa še svetovni pokal.

Novoletna turneja smučarskih tekačic in tekačev se bo v sezoni 2017/18 začela s prostim sprintom v Lenzerheideju. Na tekmovanje, ki se bo 7. januarja v dolini Fiemme tradicionalno končalo z zahtevnim, devetkilometrskim vzponom na Alpe Cermis, bodo odpotovali le trije Slovenci, ki bodo svoje priložnosti iskali predvsem v sprintih.

Vesna Fabjan je že stara znanka novoletne turneje, tokrat se tja odpravlja s poškodbo rame, ki pa jo v zadnjih tednih že uspešno sanira. "Ne štejem, kateri Tour je to zame, je pa to ena prelomnica v sezoni, kjer si vsak želi biti čim višje v formi. Letos sem sicer imela nekaj težav, ko sem pred tekmo v Davosu staknila poškodbo rame in je bila potem terapija del vsakodnevnega treninga. Malo me še ovira, a se bi rada koncentrirala na vsak trening, poškodbo odmislila, če bo zdravje ostalo, potem bo vse v redu," je na novinarski konferenci povedala bronasta z olimpijskih iger v Sočiju 2014.

"Planica je zadnji dve leti moj drugi dom, tam sem več kot doma, vsak dan imaš svetovni pokal pred očmi. Dejansko moraš imeti neki filter v sebi, da ne podležeš pritisku. Je pa domača tekma svetovnega pokala zelo velika motivacija, tudi zato, ker je na sporedu neposredno pred olimpijskimi igrami," je še dejala Fabjanova, ki trenira pod vodstvom Marka Gracerja.

Poleg uvodnega sprinta v prosti tehniki in Lenzerheideja čakata tekmovalno druščino nato tekmi na distanci, za klasični sprint se ekipe 3. januarja preselijo v Oberstdorf, ki bo gostil še 10 in 15 km v prosti tehniki, nato sledi selitev v dolino Fiemme.

Do točk je na distanci v tej sezoni pritekla Anamarija Lampič. "Na Tour nas gre malo, s trenerjem pa sva se odločila, da bo to priprava na olimpijske igre, da opravim več tekem v kosu in komaj čakam, da gremo. Imam nekaj točk v distanci, kar je dober motiv za naprej, vem, da sem sposobna še kaj pokazati, to se je videlo na tekmah do zdaj. Sem zraven, a bo treba še trenirati," je dejala Lampičeva.

Na novoletno turnejo bo odpotoval še Miha Šimenc, ki svoje priložnosti prav tako išče v sprintih, medtem ko bodo drugi trenirali doma. Omenjena trojica bo najprej odpotovala na začetne sprinte v Lenzerheide in potem ostala vsaj do klasičnega sprinta v Oberstdorfu, kjer se bodo s trenerskim štabom glede na prikazano odločili, ali na turneji vztrajati še do konca.

