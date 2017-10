Na uvodnem veleslalomu sezone pet Slovenk

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju

27. oktober 2017 ob 19:53

Sölden - MMC RTV SLO, STA

Odštevanja je konec. V soboto se z ženskim veleslalomom v Söldnu začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na štartu bo tudi pet Slovenk.

Tekmo bo ob 10.00 odprla Nemka Viktoria Regensburg, takoj za njo se bo na progo pognala s startno številko 2 nosilka velikega kristalnega globusa Američanka Mikaela Shiffrin. Najboljša veleslalomistka minule sezone, lastnica malega kristalnega globusa in svetovna prvakinja v disciplini, Francozinja Tessa Worley bo startala kot peta.

Kot prva Slovenka se bo s številko 15 po progi spustila Ana Drev. Tina Robnik ima številko 22, Meta Hrovat 27, Ana Bucik 46 in Desiree Ajlec 61. Drevova je zaradi bolečin v kolenu razmišljala, da bi uvodno tekmo izpustila, a se je naposled odločila, da bo vendarle nastopila.

"Načeloma se ne počutim slabo. Smučam se dobro. Imam manjše težave ob malo težjih površinah. Ne bi rada tvegala vsega glede na to, da je söldenska tekma najtežja v svetovnem pokalu in da so preizkušnje potem lažje, tako da me za sezono sploh ne skrbi," je za TV Slovenija dejala Drevova.

Lara Gut: Težko je držati leva v kletki

Podobno se je odločila zmagovalka lanskega Söldna Švicarka Lara Gut, ki je pred nekaj tedni zatrjevala, da po poškodbi kolena ne bo tvegala in na težkem veleslalomu ne bo tekmovala, a se je v zadnjem trenutku premislila, ravno tako kot njena tekmica Američanka Lindsey Vonn. "Težko je zadržati leva v kletki, se vidimo jutri v Söldnu," je tvitnila Gutova, ki se je februarja med svetovnim prvenstvom v St. Moritzu strgala kolenske vezi in od takrat ni tekmovala.

V nedeljo na štartu Kranjec in Hadalin

Nedeljski veleslalom bo prinesel nastop slovenskega dvojca Žana Kranjca in Štefana Hadalina. Največ oči bo uprtih v Kranjca, ki je pred letom dni na temu prizorišču prišel do rezultata kariere, četrtega mesta. Poleg njega se bo dobre uvrstitve nadejal še Štefan Hadalin, ki bo s popotnico najboljše slalomske sezone poskušal priti do prvih veleslalomskih točk.

Prenos dogajanja iz Söldna si lahko v soboto in nedeljo od 9.50 naprej ogledate na TVS 2 in na MMC-ju. Prva vožnja bo na sporedu ob 10.00, druga pa ob 13.00.

ALPSKO SMUČANJE SVETOVNI POKAL (Ž) SÖLDEN, veleslalom, sobota Štartna lista: 1 V. REBENSBURG NEM 2 M. SHIFFRIN ZDA 3 M. BASSINO ITA 4 M. MÖLGG ITA 5 T. WORLEY FRA 6 L. GUT ŠVI 7 S. GOGGIA ITA 8 T. WEIRATHER LIE 9 S. HECTOR ŠVE 10 N. HAVER LOESETH NOR 11 R. MOWINCKEL NOR 15 A. DREV SLO 22 T. ROBNIK SLO 27 M. HROVAT SLO 32 L. VONN ZDA 46 A. BUCIK SLO 61 D. AJLEC SLO

A. V.