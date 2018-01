Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je na 18 tekmah sezone zbrala 1.281 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Nočni slalom nova priložnost za Mikaelo Shiffrin

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

9. januar 2018 ob 15:08

Flachau - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin se zdi v slalomu nepremagljiva. V tej disciplini je slavila štirikrat zapored, niz pa lahko nadaljuje nocoj v Flachauu, kjer bo predzadnji slalom pred olimpijskimi igrami.

Prva vožnja se bo začela ob 18. uri. Američanka je dobila slalome v Killingtonu, Lienzu, Zagrebu in Kranjski Gori. Le v Lienzu je bila prednost pred zasledovalkami manjša od sekunde. Na preostalih treh je bila razlika večja od sekunde in pol.

Nastopile bodo štiri Slovenke. Ana Bucik ima številko 16, Maruša Ferk 25, Klara Livk 48 in Meta Hrovat 60.

Finale bo ob 20.45. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista: 1 B. SCHILD AVT 2 M. MEILLARD ŠVI 3 P. VLHOVA SLK 4 M. SHIFFRIN ZDA 5 F. HANSDOTTER ŠVE 6 N. HAVER-LOESETH NOR 7 W. HOLDENER ŠVI 8 L. DÜRR NEM 9 C. COSTAZZA ITA 10 C. GEIGER NEM 11 A. SWENN LARSSON ŠVE 12 M. GISIN ŠVI 16 A. BUCIK SLO 25 M. FERK SLO 48 K. LIVK SLO 60 M. HROVAT SLO

R. K.