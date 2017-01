Odziv ekipe Ilke Štuhec: Obveznosti do Fliska so bile izpolnjene

Ker Flisek ni vrnil smuči Ilki Štuhec, so mu jih zasegli policisti

15. januar 2017 ob 15:14,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 15:36

Zauchensee - MMC RTV SLO

V soboto je odjeknila novica, da se je podjetnik Mojmir Flisek, ki je sodeloval z ekipo Ilke Štuhec, znašel v kazenskem postopku. Na pisanje medijev so se zdaj odzvali tudi v ekipi najboljše slovenske smučarke te zime.

Kot je pisal Večer, so Flisku v sredo policisti zasegli dva para smuči za superveleslalom in po par za veleslalom ter slalom, ker jih ni želel izročiti materi Štuhčeve Darji Črnko, ki je serviserka njenih smuči. Na vse skupaj so se v sporočilu za javnost odzvali v ekipi Ilke Štuhec.

Sporočilo za javnost ekipe Ilke Štuhec lahko v celoti preberete tukaj (datoteka se bo odprla v novem oknu)



Pri Stöckliju se niso odločili za sodelovanje

"Ekipa Ilke Štuhec je Fliska povezala s predstavniki Stöcklija, s katerimi je bil dogovorjen sestanek, ki je bil tudi izveden v soboto, 7. januarja 2017, v Mariboru. Na sestanku je bilo rečeno, da naj bi se srečali naslednji dan, do česar ni prišlo. Pri Stöckliju smuči na podoben način obdelujejo že dlje časa in se zato niso odločili za sodelovanje," so v sporočilu za javnost zapisali v ekipi najboljše slovenske smučarke te zime.

Flisko je bil zunanji sodelavec ekipe

"Potrebno je poudariti, da gospod Flisko ni bil del tekmovalne ekipe Ilke Štuhec, temveč zunanji sodelavec za obdelavo in razvoj stranskega dela smuči," so dodali in med drugim poudarili, da so bile vse obveznosti do podjetnika Fliska izpolnjene: "Darja Črnko Flisku nikoli ni ponujala plačila 3.000 EUR kot plačilo za njegovo delo ali morebiten odkup patenta. Navedeni znesek mu je ponudila potem, ko ji ni želel vrniti smuči, v znak hvaležnosti, ker je bil pripravljen pomagati, torej nagrado. Da do dogovora med Fliskom in družbo Stöckli ni prišlo, ni stvar Ilke ali članov njene ekipe, temveč razgovora med Fliskom in predstavniki švicarskega proizvajalca smuči. To nikakor ne opravičuje odtujitve smučarske opreme s strani Fliska in njegovega zahtevanega plačila, saj so bile obveznosti iz pisno sklenjenega dogovora s strani ekipe Ilke Štuhec v celoti izpolnjene."

Štuhčeva je v Zauchenseeju smukaško preizkušnjo končala na 5. mestu in še vedno suvereno vodi v smukaškem seštevku za svetovni pokal.

M. L.