P. Prevc na olimpijski generalki zapravil vodstvo in zasedel 4. mesto

Vsi Slovenci v finalu pokvarili svoje uvrstitve

16. februar 2017 ob 09:51,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 13:28

Pjongčang - MMC RTV SLO

Peter Prevc je vodil po prvi seriji tekme v Pjongčangu na srednji napravi, a v finalu po slabšem doskoku ostal brez stopničk. Drugič v karieri je zmagal Poljak Maciej Kot.

Na oder za zmagovalce sta se zavihtela še Stefan Kraft in Andreas Wellinger. Tekma bi morala biti na veliki napravi, a so jo zaradi neugodnih vetrovnih razmer prestavili na srednjo skakalnico. Zaradi vetra so tudi ekspresno izpeljali finalno serijo. Po polovici preizkušnje je kazalo na izjemen ekipni uspeh slovenskih skakalcev.

Peter Prevc je imel pred najbližjim zasledovalcem, Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem, ki je sicer skočil 11,5 m, 2,6 točke prednosti. Slovenski as je imel slabše razmere od Tandeja in je s 109,0 m vodil. Kraft, ki je v kvalifikacijah s 113,5 m postavil nov rekord olimpijske naprave, je bil s 106,0 m tretji. Avstrijec je skočil s 13. zaletnega mesta, s katerega se je spustil tudi vodilni v svetovnem pokalu Poljak Kamil Stoch, ki je po prvi seriji 18., ostali pa so skakali s 14.

Domen in Lanišek precej nazadovala

V prvi seriji se je izkazal tudi Anže Lanišek, ki je navdušil v sredo na veliki napravi s četrtim mestom, po polovici preizkušnje na srednji pa je bil peti. Domžalčan je izkoristil ugodne razmere in je bil s 109,0 m v vodstvu do nastopa Petra Prevca, tudi Domen Prevc pa se je s 105,0 m dobro znašel in zasedel deveto mesto. V finale se je s 102,0 m prebil tudi Jernej Damjan. Vendar pa so v finalu vsi štirje pokvarili svojo uvrstitev.

Vrstni red se je v drugi seriji povsem premešal. Damjan je s 97,0 m izgubil dve mesti in bil 23., mesto za njim je po ponesrečenem poskusu dolgim 92,5 m končal Domen Prevc, Laniškovih 92,0 m pa je zadostovalo za 14. mesto. Na račun številnih slabših nastopov najboljših desetih iz prve serije, sta bila dolgo na najboljših položajih Stoch, ki je pristal pri 107,5 m in je z 18. napredoval na šesto mesto, ter Wellinger. Nemec je skočil odlično in s 112,0 m s 16. mesta skočil celo na najnižjo stopničko.

Peter le 0,8 točke za tretjim mestom

Wellingerja in Stocha je prehitel šele Kot. Poljak je bil s 110,5 m izvrsten in je za skoraj 16 točk premagal vodilnega Nemca.Kraft je s 107,0 m za natanko štiri točke zaostal za Kotom in zasedel drugo mesto, Tande pa je s 104,5 m za dve točki zaostal za Wellingerjem. Na vrhu je bil le še Peter Prevc, ki je skočil 102,0 m, precej zaostal za najboljšima dvema, zaradi slabšega doskoka pa je izgubil tudi stopničke. Za tretjim Wellingerjem je zaostal 0,8 točke. Kot je drugič v karieri zmagal. Prvič pred dnevi v Saporu, ko sta si zmago razdelila s Petrom Prevcem.

Ostali trije Slovenci so razočarali. Anže Semenič se je z 92,0 m uvrstil na 39. mesto, Cene Prevc je bil z 89,0 m 42., Jurij Tepeš pa s 84,5 m le 48. Po tretjem mestu na poletih v Oberstdorfu je na manjši azijski turneji na vseh štirih tekmah ostal brez točk. Prav tako se iz Sapora in Pjongčanga brez finalnega nastopa vrača Cene Prevc.

Naslednje tekme na SP-ju v Lahtiju

V svetovnem pokalu Kraft za Stochom zaostaja le še za 60 točk. Domen Prevc ima na četrtem mestu le še 16 točk zaostanka za Kotom, Peter Prevc pa se je zavihtel na deseto mesto in je za petami Markusa Eisenbichlerja.

Tekma je bila zadnja pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju, kjer bo 25. februarja tekma na srednji napravi, 2. marca pa na veliki napravi. Skakalci se bodo na Finskem borili še za dva kompleta medalj. Na srednji napravi jih čaka 26. februarja mešana ekipna tekma, 4. marca pa bo moštvena preizkušnja na veliki napravi. Od 9. do 25. februarja 2018 bodo v Južni Koreji na sporedu olimpijske igre. V centru Alpensia bo Peter Prevc branil srebro na srednji in bron na veliki napravi. Na obeh skakalnicah je bil v Sočiju zlat Stoch.

Končni vrstni red: daljave točke 1. M. KOT POL 108,5/110,5 256,2 2. S. KRAFT AVT 106,0/107,0 252,2 3. A. WELLINGER NEM 99,0/112,0 240,8 4. P. PREVC SLO 109,0/102,0 240,0 5. D.-A. TANDE NOR 111,5/104,5 238,8 6. K. STOCH POL 100,0/107,5 231,7 7. J. KLIMOV RUS 107,0/106,0 230,5 8. D. KUBACKI POL 101,5/105,5 228,3 9. A. WANK NEM 102,0/103,0 226,3 10. R. JOHANSSON NOR 102,5/111,5 224,6 ... 14. A. LANIŠEK SLO 109,0/92,0 217,4 23. J. DAMJAN SLO 102,0/97,0 205,2 24. D. PREVC SLO 105,0/92,5 204,8 ------------ zunaj finala: ------------ 39. A. SEMENIČ SLO 92,0 85,0 42. C. PREVC SLO 89,0 78,9 48. J. TEPEŠ SLO 84,5 70,8

Po prvi seriji: daljave točke 1. P. PREVC SLO 109,0 128,2 2. D.-A. TANDE NOR 111,5 125,6 3. S. KRAFT AVT 106,0 125,4 4. M. KOT POL 108,5 125,1 5. A. LANIŠEK SLO 109,0 121,7 6. K. GEIGER NEM 107,0 119,6 7. C. AIGNER AVT 108,0 118,5 8. M. BOYD-CLOWES KAN 107,0 117,5 9. D. PREVC SLO 105,0 116,4 10. P. ZYLA POL 106,5 115,5 ... 18. K. STOCH POL 100,0 107,3 21. J. DAMJAN SLO 102,0 106,4 39. A. SEMENIČ SLO 92,0 85,0 42. C. PREVC SLO 89,0 78,9 48. J. TEPEŠ SLO 84,5 70,8

SKUPNI VRSTNI RED Po 21. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.280 točk 2. S. KRAFT AVT 1.220 3. D. A. TANDE NOR 1.119 4. D. PREVC SLO 899 5. M. KOT POL 883 6. A. WELLINGER NEM 848 7. M. HAYBÖCK AVT 671 8. M. FETTNER AVT 622 9. M. EISENBICH. NEM 587 10. P. PREVC SLO 559 ... 22. J. TEPEŠ SLO 249 29. J. DAMJAN SLO 112 32. A. LANIŠEK SLO 85 39. C. PREVC SLO 67 53. A. SEMENIČ SLO 16 65. B. PAVLOVČIČ SLO 3

POKAL NARODOV Po 24 tekmah (od 33) 1. POLJSKA 4.383 točk 2. AVSTRIJA 3.949 3. NEMČIJA 3.931 4. SLOVENIJA 2.740 5. NORVEŠKA 2.675 6. RUSIJA 705