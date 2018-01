Severna Koreja želi na igre poslati tudi tekače in alpske smučarje

Koreji z enotno žensko hokejsko ekipo?

18. januar 2018 ob 18:34

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Uradni Pjongjang je predstavnike organizacijskega odbora olimpijskih iger v Pjongčangu obvestil, v katerih športih bi se lahko Severni Korejci udeležili tekmovanj.

Pjongjang bi rad v sosednjo Južno Korejo poslal udeležence v smučarskih tekih, alpskem smučanju, umetnostnem drsanju in ženskem hokeju. Želje severnokorejskega režima je medijem predstavil predsednik organizacijskega komiteja iger v Pjongčangu (POCOG) Li Hi Beom. Za zdaj še ni znano natančno število članov severnokorejske olimpijske delegacije. O številu severnokorejskih udeležencev olimpijskih iger bodo govorili na sobotnem sestanku na sedežu Mednarodnega olimpijskega komiteja v Lozani, na katerega so vabljeni predstavniki Severne in Južne Koreje.

V zimskih športih sta olimpijsko normo dosegla le severnokorejska umetnostna drsalca, ki drsata v paru, Rjom Tae Ok in Kim Džu Sik, ki pa sta zaradi zadnjih zaostritev zamudila roke za prijavo na igre.

Po mesecih zelo zaostrenih odnosov na polotoku in v regiji bodo očitno prav olimpijske igre tisti katalizator, ki bo prinesel otoplitev odnosov. Državi načrtujeta skupno delegacijo oziroma bosta obe ekipi skupaj korakali na slavnostnem odprtju iger pod enotno zastavo. Še konkretnejši je dogovor na področju športnega delovanja v ženski hokejski reprezentanci, saj sta se državi dogovorili za enoten nastop korejske ženske ekipe s hokejistkami iz obeh držav. Če se bo to uresničilo, bo to prvi takšen skupni projekt na športnih terenih, dosedanji poskusi skupnega nastopa obeh Korej so bili namreč omejeni na slavnostne dele tekmovanj oziroma predstavitve ekip.

T. J.