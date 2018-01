Med Seulom in Pjongjangom znova odprt komunikacijski kanal

Južna Koreja podpira idejo o sodelovanju športnikov

3. januar 2018 ob 10:35

Seul - MMC RTV SLO, STA

V obmejnem mestu Panmundžom sta Severna in Južna Koreja po skoraj dveh letih odprli komunikacijski kanal, po katerem se bosta pogovarjali o sodelovanju na olimpijskih igrah.

Po ukazu severnokorejskega voditelja Kim Džong Una so pred skoraj dvema letoma zaprli komunikacijski kanal. Južna Koreja je potrdila, da je v sredo ob 15.30 po krajevnem času prejela klic, poroča BBC. "Verjamemo, da to pomeni korak naprej k okoliščinam, v katerih bo komunikacija mogoča ves čas," so sporočili z urada južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina. Po sporočilu ministrstva za združitev je telefonski pogovor trajal 20 minut.

Tudi Kim Džong Un je potrdil obnovitev komunikacijskega kanala, kar je označil za "pomemben prvi korak". Že v novoletnem nagovoru je sicer izrazil interes za dialog in sodelovanje severnokorejskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v sosednjem Pjongčangu. Da je komunikacijski kanal znova odprt, je Severna Koreja sporočila v televizijski izjavi. V sporočilu so dejali, da bosta državi govorili o sodelovanju severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah, ki bodo med 5. in 25. decembrom, in da se bodo "z Južno Korejo povezali z iskrenim namenom".

Seul je v torek Pjongjangu predlagal pogovore na visoki ravni o olimpijskih igrah kot tudi o drugih vprašanjih vzajemnega interesa za izboljšanje vezi med državama. Pogovori bi potekali 9. januarja. Takšnih pogovorov državi nista imeli od decembra 2015, kmalu zatem pa je Severna Koreja zaradi nestrinjanja držav o skupnem industrijskem območju Kesong, ki ne obratuje več, prekinila komunikacijski kanal in ni odgovarjala na klice, pravi Seul.

Južna Koreja podpira idejo o sodelovanju

Vodja organizacijskega odbora olimpijskih iger Li Hi Bem je medtem povedal, da se že dolgo pripravljajo na sodelovanje Severnih Korejcev na igrah: "Pripravljamo se tudi za primer, da bi Severna Koreja poleg športnikov poslala tudi navijače in strokovne sodelavce." Dodal je, da je tudi Mednarodni olimpijski komite večkrat potrdil, da bo podprl sodelovanje Severne Koreje na igrah. Tudi Seul je sodelovanje severnokorejskih športnikov označil za dobrodošlo.

Guverner province Gangvon, kjer bodo potekale igre, Čoj Mun Sun je pristavil, da so pripravljeni v Severno Korejo poslati tudi ladjo za križarjenje. To ponudbo je predstavil severnokorejskemu uradniku, ki se je odzval pozitivno in dejal, da jo bo prenesel Kimu. "Ladja za križarjenje bi bila ustrezna rešitev za težave z varnostjo in nastanitvijo," je povedal guverner.

Podobno so sicer storili že leta 2002, ko so severnokorejski športniki v južnokorejskem mestu Busan sodelovali na azijskih igrah.

